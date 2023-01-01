Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей-диорама в Перми возобновляет работу в привычном режиме Температура в залах достигла допустимых показателей Поделиться Твитнуть

Пермский краеведческий музей сообщает на своих страничках в соцсетях, что Музей-диорама — филиал краеведческого музея — возобновляет работу в штатном режиме: со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Как пояснили «Новому компаньону» в музее, он уже открылся для посещений 23 марта.

Температура в помещениях Музея-диорамы установилась на допустимой отметке, которая позволяет посетителям и сотрудникам филиала находиться в помещениях в течение всего рабочего дня. Руководство музея предупреждает, что в случае значительного похолодания филиал может вновь перейти на сокращённый режим работы.

Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея:

— Решается вопрос о выделении средств на закупку инфракрасных обогревателей: ждём официального подтверждения от министерства культуры Пермского края. Есть основания надеяться, что уже к осени на диораме инфракрасное оборудование будет установлено и начнёт работать.

За несколько последних месяцев проделана большая работа: проанализирована функциональность существующих электрических калориферных установок, принято решение о подключении музея к газовой системе отопления с установкой собственной модульной котельной. Музей подал заявку в министерство культуры на предоставление денежных средств на проектирование ремонтных работ на диораме с заменой системы отопления с электрической на водяную, а также на технологическое присоединение к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь.

Проблемы с отоплением начались в Музее-диораме в январе нынешнего года. В феврале было сделано несколько попыток открыть музей для посещений, но он работал лишь в ограниченном режиме.

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