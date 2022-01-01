Для отопления Музея-диорамы в Перми могут построить газовую котельную Но прежде попробуют решить проблему настройкой существующего оборудования Поделиться Твитнуть

На аппаратном совещании 16 января губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил краевому минкульту и минЖКХ разобраться в причинах холода в здании Музея-диорама в Перми и обеспечить бесперебойную работу уникального музейного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В минЖКХ пояснили, что здание отапливается восьми калориферными установками. В ближайшее время специалисты проведут очистку и настройку существующего оборудования, параллельно будет проведена работа с определением соответствия мощности калориферов отапливаемой площади.

Если принятые меры не исправят ситуацию, то министерству культуру придётся изыскивать средства на проектирование и строительство для музея газовой модульной котельной и сопутствующей «разводки». Министерство ЖКХ должно будет оказать помощь в подготовке техзадания и оценке проектных решений.

Напомним, с 12 января 2023 года Музей-диорама, посвященный декабрьскому вооруженному восстанию 1905 года в Мотовилихе, был временно закрыт.

«В музее очень холодно. К сожалению, мы больше не можем выдерживать постоянное переохлаждение и жалобы посетителей», — заявили сотрудники в сообществе музея во «ВКонтакте». В комментариях к записи работники учреждения культуры пояснили, что в здании низкая температура из-за того, что устарела и износилась система электроотопления.





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