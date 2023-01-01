Рассмотрение жалобы на соглашение по строительству онкоцентра в Перми отложили до сентября
Прокуратура не смогла предъявить Арбитражному суду Уральского округа весь пакет документов
Арбитражный суд Уральского округа оставил без движения кассационную жалобу прокуратуры Пермского края на решение Арбитражного суда Прикамья от 20 марта 2023 года и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 мая 2023 года. В суды надзорный орган обращался с исками к ООО «Клиника инновационных исследований» и минэкономразвития региона о признании недействительным концессионного соглашения по строительству в Перми нового онкоцентра и оба раза проиграл.
В определении суда от 3 августа говорится, что прокуратура не приложила к кассационной жалобе документы, подтверждающие направление или вручение её копий лицам, участвующим в деле, а именно Территориальному фонду ОМС Пермского края и региональному УФАС.
Прокуратуре дан срок до 4 сентября направить в суд недостающие бумаги.
Напомним, прокуратура с сентября прошлого года пытается оспорить концессионное соглашение о строительстве в Перми нового онкоцентра. Её, в частности, не устраивает то, что концессионер планирует вкладывать собственные средства только в проектную документацию.
В краевом минэке ранее на претензии прокуратуры отвечали, что концессионер должен вложить не менее 1% собственных средств, и это условие выполняется.
Планируется, что краевой онкоцентр будет состоять из комплекса зданий общей площадью порядка 70 тыс. кв. м, размещённых на территории в 120 тыс. кв. м. Медучреждение оснастят новейшим высокотехнологичным оборудованием. Планируется размещение не менее 540 коек круглосуточного стационара, 160 коек дневного стационара, 14 операционных. Условия позволят госпитализировать в год порядка 14 тыс. пациентов.
В июне в Перми на ул. Маршала Жукова был заложен первый камень в основание будущего краевого онкоцентра. Тогда было заявлено, что на строительство и лицензирование объекта понадобится 42 месяца.
В июле департаментом градостроительства и архитектуры администрации Перми были согласованы колерные паспорта зданий онкологического центра.
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