Рассмотрение жалобы на соглашение по строительству онкоцентра в Перми отложили до сентября Прокуратура не смогла предъявить Арбитражному суду Уральского округа весь пакет документов Поделиться Твитнуть

Так может выглядеть новый онкоцентр в Камской долине / фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Арбитражный суд Уральского округа оставил без движения кассационную жалобу прокуратуры Пермского края на решение Арбитражного суда Прикамья от 20 марта 2023 года и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 мая 2023 года. В суды надзорный орган обращался с исками к ООО «Клиника инновационных исследований» и минэкономразвития региона о признании недействительным концессионного соглашения по строительству в Перми нового онкоцентра и оба раза проиграл.

В определении суда от 3 августа говорится, что прокуратура не приложила к кассационной жалобе документы, подтверждающие направление или вручение её копий лицам, участвующим в деле, а именно Территориальному фонду ОМС Пермского края и региональному УФАС.

Прокуратуре дан срок до 4 сентября направить в суд недостающие бумаги.

Напомним, прокуратура с сентября прошлого года пытается оспорить концессионное соглашение о строительстве в Перми нового онкоцентра. Её, в частности, не устраивает то, что концессионер планирует вкладывать собственные средства только в проектную документацию.

В краевом минэке ранее на претензии прокуратуры отвечали, что концессионер должен вложить не менее 1% собственных средств, и это условие выполняется.

Планируется, что краевой онкоцентр будет состоять из комплекса зданий общей площадью порядка 70 тыс. кв. м, размещённых на территории в 120 тыс. кв. м. Медучреждение оснастят новейшим высокотехнологичным оборудованием. Планируется размещение не менее 540 коек круглосуточного стационара, 160 коек дневного стационара, 14 операционных. Условия позволят госпитализировать в год порядка 14 тыс. пациентов.

В июне в Перми на ул. Маршала Жукова был заложен первый камень в основание будущего краевого онкоцентра. Тогда было заявлено, что на строительство и лицензирование объекта понадобится 42 месяца.

В июле департаментом градостроительства и архитектуры администрации Перми были согласованы колерные паспорта зданий онкологического центра.

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