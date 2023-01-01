Алёна Бронникова В пермском ТРЦ «Планета» открылся магазин одежды крупной федеральной сети ELIS расположен на первом этаже Поделиться Твитнуть

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» на первом этаже открылся магазин крупной федеральной сети ELIS. Об этом в минувшие выходные сообщила пресс-служба ТРЦ.

«ELIS FASHION RUS — крупная федеральная компания с многолетней историей и впечатляющим опытом работы в индустрии моды, один из ведущих российских производителей одежды, который объединяет 2 бренда женской одежды ELIS 42–50 размеров и LALIS c 46 по 56 размер», - отмечают в telegram-канале «ТРЦ “Планета”, г. Пермь».

О ближайшем открытии шестого по счёту магазина сети в Перми ранее заявляла пресс-служба «Планеты». Кроме этого, сообщалось о появлении первой в городе кофейни Black Bunny и ещё двух магазинов: FixZone и Crockid. Открытие магазина фиксированных низких цен FixZone запланировано на 5 августа, а отдел детской одежды Crockid и кофейня уже начали работу.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.