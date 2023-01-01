Алёна Бронникова В Перми открылась первая кофейня Black Bunny Она находится на первом этаже ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

На первом этаже пермского торгово-развлекательного центра «Планета», напротив входа № 3, открылась новая кофейня. По информации пресс-службы ТРЦ, Black Bunny является первой в столице региона.

«Здесь представлено несколько видов кофе, в том числе в холодном виде, а также какао, лимонады, молочные коктейли. В дополнение к напиткам Black Bunny предлагает круассаны, пончики, макарунсы, протеиновые батончики и печенья, торты с фруктами. Есть и более сытные варианты: сэндвичи, каши, тарталетки и салаты», — сообщает telegram-канал «ТРЦ "Планета", г. Пермь».

Ранее открытие заведения пресс-служба ТРЦ анонсировала на август. Кроме этого, сообщалось о появлении ещё трёх магазинов в последний летний месяц: FixZone, ELIS и Crockid. Открытие магазина фиксированных низких цен FixZone запланировано на 5 августа, а отдел детской одежды Crockid уже начал работу.





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