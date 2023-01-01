Максим Артамонов В Перми повторно назначены общественные слушания по строительству часовни на территории ПГНИУ Они состоятся с 1 по 8 августа Поделиться Твитнуть

Врио главы администрации Перми Ольга Андриянова подписала постановление о назначении с 1 по 8 августа общественных обсуждений проекта решения о разрешении строительства на земельном участке в ПГНИУ (ул. Букирева, 15) православной часовни. Информация об этом опубликована на сайте мэрии.

Это уже вторая попытка властей провести публичные слушания по этому вопросу. Ранее их планировалось провести в июне, но они не состоялись.

Как рассказали «Новому компаньону» мэрии Перми, 19 июня комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Перми направила в департамент градостроительства и архитектуры письмо.

В нём сообщалось об отзыве заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410025:1 — «религиозное использование (3.7)», расположенного в территориальной зоне высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов (ЦС-2) по ул. Букирева, 15 в Дзержинском районе города.

В связи с этим ранее опубликованное постановление о назначении этих публичных слушаний признано утратившим силу.

Теперь слушания назначены вновь. В новом постановлении за подписью Андриановой говорится, что экспозиция будет организована с 1 по 8 августа. Консультирование посетителей пройдёт 7 августа в администрации Дзержинского района (ул. Ленина, 85).

Свои предложения можно отправить в форме электронного документа по электронной почте: dga@gorodperm.ru или в письменной форме — личным обращением и(или) по почте: 614000, Пермь, ул. Сибирская, 15, каб. 003.

Построить часовню на территории кампуса ПГНИУ чиновники решили в память о погибших во время стрельбы 20 сентября 2021 года. Такое решение вызвало критику со стороны студентов и пользователей соцсетей.

Согласно плану реновации кампуса, представленному в декабре 2022 года, храм разместится во дворе за первым корпусом. Сейчас на месте будущей часовни в вузе возведён православный крест.

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