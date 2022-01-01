На территории Пермского госуниверситета на месте будущей часовни установили крест Церемония его открытия состоится 25 января Поделиться Твитнуть

В среду, 25 января, в ПГНИУ на площадке между корпусами 1, 5, 10 и 12 состоится торжественная церемония открытия православного креста на месте будущей часовни во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Об этом сообщает портал 59.ru.

Напомним, о планах строительства храма-часовни в память о погибших во время стрельбы в вузе 20 сентября 2021 года стало известно в декабре: проект продемонстрировали вице-премьеру правительства России Дмитрию Чернышенко во время его визита в кампус.

Тогда обсуждался мастер-план реновации территории ПГНИУ. Он предполагает поэтапное преобразование объектов культурного наследия на территории вуза и строительство нового общежития на 360 мест.

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