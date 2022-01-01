В Пермском университете построят храм-часовню в память о погибших при стрельбе в 2021 году Она разместится за главным корпусом ПГНИУ Поделиться Твитнуть

На территории Пермского госуниверситета будет построена часовня в память о погибших при стрельбе в кампусе 20 сентября 2021 года, об этом во время визита в ПГНИУ сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он посетил пермский вуз 23 декабря, где возложил цветы к мемориалу в память о погибших во время стрельбы.

Согласно плану, часовня разместится во дворе за первым корпусом университета.

Также во время визита в вуз вице-премьер вместе с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным и ректором ПГНИУ Дмитрием Красильниковым обсудил мастер-план реновации кампуса. Как передаёт пресс-служба краевого правительства, план предполагает поэтапное преобразование объектов культурного наследия на территории вуза и строительство нового общежития на 360 мест.

Дмитрий Чернышенко поручил минобрнауки совместно с вузом подготовить предложения по источникам финансирования мероприятий реновации и внести их в правительство России до 1 февраля.





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