Максим Артамонов корреспондент В Пермский университете вспоминают погибших 20 сентября В вузе в годовщину трагедии проходят траурные мероприятия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ровно год назад в Пермском госуниверситете случилась трагедия. Вооружённый студент Тимур Бекмансуров зашёл на территорию кампуса и открыл огонь. В результате шесть человек погибли, 23 получили ранения, ещё 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В обращении к пермякам, опубликованном пресс-службой университета 20 сентября 2022 года, ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников и президент вуза Владимир Маланин назвали произошедшее катастрофой, которая коснулась каждого, и выразили соболезнования родным и близким погибших.

«В момент трагедии многие проявили истинный героизм, помогая пострадавшим. Мы благодарим каждого, кто своим решительным действием или словом поддержки скрепил воедино университетское сообщество. Летопись Пермского университета продолжается благодаря искренней поддержке каждого из вас, каждого, кто считает Alma Mater вторым домом. Мы все — Пермский университет!», — говорится в обращении.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин почтил память погибших возложением цветов. На своей странице в социальных сетях он опубликовал пост: «Помним и скорбим».

«Прошёл год, но память о событиях в Пермском университете до сих пор свежа. Университет, весь город, как и тогда, вместе с тобой», — написал в телеграм-канале мэр Перми Алексей Дёмкин.

«Сегодня год со дня страшной трагедии в Пермском госуниверситете. День, когда из-за бессмысленной жестокости одного человека пострадали и погибли молодые, только начинающие свою жизнь ребята, а также известный медик Маргарита Энгаус», — написала в соцсетях министр образования Пермского края Раиса Кассина.

Константин Долгановский

Сегодня в Пермском университете проходят траурные мероприятия. В 13.30 в кампусе будет объявлена минута молчания в память о погибших. В течение дня рядом с восточным входом на территорию университета для всех горожан организовано место для возложения цветов.

Напомним, с 5 сентября в Пермском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела о массовом убийстве в Пермском госуниверситете.

Константин Долгановский

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