Елена Синица В Перми начался суд по делу о массовом расстреле в госуниверситете Тимур Бекмансуров полностью признал свою вину Поделиться Твитнуть

Тимур Бекмансуров

Константин Долгановский

Сегодня, 5 сентября, в Пермском краевом суде начался суд по делу о массовом расстреле в Пермском классическом университете. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

На первом заседании представители прокуратуры зачитали гособвинение. По данным следствия, обвиняемый в массовом расстреле бывший студент ПГНИУ Тимур Бекмансуров неоднократно обходил территорию университета для сбора информации с целью совершения преступления. При этом время для преступления он выбирал так, чтобы на территории кампуса было максимальное количество людей.





Представители следствия также отметили, что Бекмансуров хотел убить как можно больше людей. Так, стрельбу он открыл ещё при подходе к университету. Некоторые люди решили укрыться на территории кампуса, однако Бекмансуров направлялся именно туда.





Часть студентов получили травмы, когда выпрыгивали из окон, чтобы спастись от стрелка. В травмированных Бекмансуров стрелял с расстояния в 24 метра, в сотрудника ДПС Константина Калинина он выстрелил с расстояния в пять метров.





По мнению гособвинения, нанесённый университету ущерб оценивается в сумму более 270 тыс. руб. Сам Бекмансуров сегодня снова признал свою вину в полном объёме. Он готов давать показания, его заслушают после допросов потерпевших и свидетелей, а также исследования доказательств. Заседания суда будут идти каждый день с понедельника по четверг весь сентябрь.





Напомним, 20 сентября 2021 года студент первого курса Тимур Бекмансуров пришёл в ПГНИУ с целью массового убийства, произвёл из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. Ещё 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.





Бекмансуров был задержан и арестован на время следствия.





В конце июля текущего года уголовное дело в отношении Тимура Бекмансурова поступило в Пермский краевой суд. Ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, умышленном повреждении имущества общеопасным способом.





Ранее также сообщалось, что следком не будет возбуждать дела о халатности и мошенничестве после стрельбы в ПГНИУ.

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