Следком не будет возбуждать дела о халатности и мошенничестве после стрельбы в ПГНИУ Событий преступления не установлено Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

В Следственном комитете РФ после проверки расходования средств по установке систем безопасности в ПГНИУ не будут возбуждать уголовные дела, об этом изданию «Коммерсант-Прикамье» сообщили в ведомстве.

В СКР отметили, что событий преступления как в работе подрядчиков, устанавливавших системы, так и должностных лиц университета, контролировавших процесс, не установлено, поэтому 5 и 11 августа были вынесены отказные постановления.

Они уже утверждены прокуратурой Пермского края, сообщает издание.

Расходованием средств на системы безопасности вуза следственные органы заинтересовались после массового убийства в кампусе университета в сентябре 2021 года. Тогда жертвами вооружённого студента Тимура Бекмансурова стали шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения, ещё 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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