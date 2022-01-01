В Пермском университете 20 сентября пройдут памятные мероприятия о жертвах стрельбы Рядом с восточным входом на территорию кампуса для всех горожан организуется место для возложения цветов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 20 сентября, в Пермском госуниверситете пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине трагедии 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ПГНИУ.

В 13.30 в кампусе ПГНИУ будет объявлена минута молчания в память о погибших. Объявление об этом и метроном прозвучат из динамиков Радио ПГУ.

В 17.00 в Студенческом ДК состоится концерт классической музыки. На нём выступят Академический хор, инструментальный коллектив, сольные исполнители.

В 18.30 в аудитории 517 корпуса №2 доктор философских наук Лева Мусаелян совместно с Ситуационным центром ПГНИУ проведёт дискуссию о причинах эскалации насилия в школах и вузах.

А в 19.00 в коворкинг-пространстве «Студквартира» эксперты-психологи проведут встречу со студентами и сотрудниками ПГНИУ. Она призвана оказать им психологическую поддержку.

Кроме того, 20 сентября рядом с восточным входом на территорию кампуса Пермского университета для всех горожан организуется место для возложения цветов.

Напомним, 20 сентября 2021 года студент первого курса Тимур Бекмансуров пришёл в ПГНИУ с целью массового убийства, произвёл из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. Ещё 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

5 сентября 2022 года в Пермском краевом суде начался суд по делу о массовом расстреле в Пермском классическом университете.

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