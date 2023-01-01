Алёна Бронникова В Перми пройдут общественные слушания по поводу строительства часовни в ПГНИУ Они состоятся с 23 по 30 июня Поделиться Твитнуть

В администрации Дзержинского района состоятся общественные слушания об установлении вида разрешённого использования для строительства часовни на территории Кампуса ПГНИУ. Постановление главы Перми Алексея Дёмкина опубликовано на официальном сайте мэрии.

«Постановляю назначить общественные обсуждения по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка — «религиозное использование (3.7)», расположенного в территориальной зоне высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов (ЦС-2) по ул. Букирева, 15 в Дзержинском районе города Перми», — сообщается в документе.

Экспозиция будет организована с 23 по 30 июня по ул. Ленина, 85. Консультирование посетителей состоится 29 июня.

Строительство часовни на территории ПГНИУ было запланировано в память о погибших во время стрельбы 20 сентября 2021 года. Согласно плану реновации кампуса, представленному в декабре 2022 года, храм разместится во дворе за первым корпусом. Сейчас на месте будущей часовни в вузе возведён православный крест.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.