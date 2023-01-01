Алёна Бронникова Экс-председатель пермского «Центра исторической памяти» Александр Чернышов останется в СИЗО до 10 октября Суд оставил решение о продлении ареста без изменений Поделиться Твитнуть

Александр Чернышов / фото: telegram-канал «Общество Мемориал» (признано в России иноагентом)

По итогам заседания 13 июля суд отклонил жалобу на постановление Ленинского районного суда о продлении срока содержания под стражей экс-председателя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. Информация об этом появилась в telegram-канале Пермского краевого суда.

«Судья Надежда Доденкина не усмотрела оснований смягчить меру пресечения Чернышову на домашний арест, поскольку обвиняемому инкриминируется покушение на совершение тяжкого преступления. Кроме того, имея загранпаспорт, фигурант уголовного дела может покинуть территорию РФ, воспрепятствовав тем самым производству по уголовному делу», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Расследование продолжается. Активист останется под стражей до 10 октября 2023 года.

Напомним, 6 июля Ленинский суд Перми продлил срок содержания под стражей Александра Чернышова. Его оставили в СИЗО до 10 октября. Адвокат потребовал отменить судебный акт и избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, рассмотрение жалобы было назначено на 13 июля. Активист является фигурантом уголовного дела о «покушении на вывоз культурных ценностей» и находится в СИЗО с 20 мая. Он полностью признал свою вину.





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