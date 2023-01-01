Экс-председатель пермского «Центра исторической памяти» Александр Чернышов обжаловал продление ареста Жалоба будет рассмотрена 13 июля Поделиться Твитнуть

Александр Чернышов / фото: telegram-канал «Общество Мемориал» (признано в России иноагентом)

Адвокат экс-председателя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова подал в Пермский краевой суд жалобу на постановление Ленинского районного суда о продлении срока содержания под стражей. Он требует отменить судебный акт и избрать в отношении его подзащитного более мягкую меру пресечения.

Как сообщили в пресс-службе краевого суда, жалоба будет рассмотрена судьёй Надеждой Доденкиной 13 июля.

Напомним, 6 июля, Ленинский суд Перми продлил срок содержания под стражей Александра Чернышова. Его оставили в СИЗО до 10 октября. Активист является фигурантом уголовного дела о «покушении на вывоз культурных ценностей» и находится в СИЗО с 20 мая. Он полностью признал свою вину.









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