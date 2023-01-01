Максим Артамонов Пострадавшую девочку из Октябрьского оставят лечить в Перми Её состояние по-прежнему остаётся крайне тяжёлым Поделиться Твитнуть

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По данным краевого минздрава, 15-летняя девочка, которая пострадала в Октябрьском, получает необходимую медицинскую помощь в ожоговом отделении одного из специализированных медицинских учреждений Перми. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Накануне, 12 июля, для пермских врачей была проведена консультация с коллегами из Ожогового центра при ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России по поводу дальнейшего лечения пациентки. В итоге было решено продолжить лечение в Перми.

Как рассказал главный анестезиолог-реаниматолог краевого минздрава Роман Энгаус, коллеги из Приволжского медуниверситета подтвердили, что пациентке в Перми оказывается квалифицированная медицинская помощь, а пермские врачи делают всё необходимое для сохранения её жизни и здоровья, несмотря на тяжесть травм.

«На сегодняшний день состояние девушки остается крайне тяжёлым. Учитывая объём поражения, мы можем ожидать возникновения отрицательной динамики в любой момент. Транспортировка пациентки куда-либо чревата возникновением дополнительных фатальных осложнений, что нам и подтвердили коллеги из Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России», — рассказал врач.

Напомним, преступление в отношении девочки произошло в ночь на 8 июля в Октябрьском. Её облил горючей жидкостью и поджёг знакомый подросток. По данным СМИ, несовершеннолетняя получила около 90% ожогов тела, а перед этим была изнасилована. Следователи пока не подтвердили последнее. Девочку нашёл утром сотрудник железной дороги рядом с рельсами. Он сообщил в полицию и скорую. Пострадавшую сначала отвезли в местную больницу, а затем на вертолёте транспортировали в Пермь, в реанимацию городской клинической больницы им. Гринберга.

Врачи оценивают её состояние как крайне тяжёлое.

По ходатайству следователя 10 июля суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста — два месяца. СМИ писали, что его отец всю жизнь работал в полиции, а сейчас — на пенсии. Также стало известно, что уголовное дело в отношении подростка переквалифицировали, и ему предъявят обвинение по статье о покушении на убийство, совершённое с особой жестокостью.

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