Максим Артамонов В Прикамье переквалифицировано уголовное дело в отношении подростка, который поджёг школьницу Ему предъявят обвинение по статье о покушении на убийство, совершённое с особой жестокостью Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи СУ СУР по Пермскому краю продолжают расследование резонансного уголовного дела в отношении подростка из Октябрьского муниципального округа, которого обвиняют в покушении на убийство. Сейчас он находится под стражей, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по другой статье — покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Сейчас уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

Напомним, преступление произошло в ночь на 8 июля в Октябрьском, когда 15-летнюю девочку облил горючей жидкостью и поджёг её знакомый. По данным СМИ, несовершеннолетняя получила около 90% ожогов тела, а перед этим была изнасилована. Следователи пока не подтвердили последнее. Девочку нашёл утром сотрудник железной дороги рядом с рельсами. Он сообщил в полицию и скорую. Пострадавшую сначала отвезли в местную больницу, а затем на вертолёте транспортировали в Пермь, в реанимацию городской клинической больницы им. Гринберга.

Врачи оценивают её состояние как крайне тяжёлое.

По ходатайству следователя 10 июля суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста — два месяца.

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