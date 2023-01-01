Алёна Бронникова Определён подрядчик по завершению работ долгостроя на улице Сокольской в Перми Минстрой заключил договор с новым подрядчиком 10 июля Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Министерство строительства Пермского края 10 июля заключило договор с пермской компанией ООО «Акрополь-М» для завершения работ по долгострою на ул. Сокольской, 10б. По опубликованным данным Пермского фонда защиты прав дольщиков, планируемая дата передачи застройщиком объекта долевого строительства — 30 сентября 2024 года.

На информацию о заключении контракта с новым подрядчиком первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». По данным издания, строители уже вышли на площадку, со следующей неделе планируется полноценно приступить к работам. К зиме будут проложены наружные сети и закрыт тепловой контур здания. Кроме того, подрядчику необходимо выполнить чистовую отделку в проданных квартирах, установить двери и благоустроить территорию.

Общая площадь жилого здания — 26 тыс. кв. м. Дом должен состоять из двух блоков-секций, в нём разместится 359 квартир. На сегодняшний день жильё в долгострое ждут 317 дольщиков.

ООО «Акрополь-М» зарегистрировано в декабре 2008 года. Согласно открытым данным, основным видом его деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. В прошлом году выручка компании составила 212,6 млн руб., выручка упала на 41% по сравнению с 2021 годом до 1,9 млн руб. По итогам участия в госзакупках компания за всё время заключила более 80 контрактов. В данный момент «Акрополь-М» завершает работы по ещё одному долгострою на ул. Юнг Прикамья, 14, а также проводит капитальный ремонт в хирургическом корпусе городской клинической больницы им. М.А. Тверье (Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 2).

Напомним, недостроенный дом Пермскому фонду защиты прав дольщиков передал обанкротившийся Трест № 14, в отношении которого было открыто конкурсное производство из-за долгов перед ФНС в размере 200 млн руб. В начале 2023 года был заключён договор о завершении долгостроя Треста № 14 по ул. Сокольской, 10б в Перми с ООО СФ «Основание». На выполнение работ давалось девять месяцев. Однако дольщики, рассказали региональным властям о затягивании строительных работ со стороны подрядчика, и в июне было принято решение о заключении договора с другой компанией.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.