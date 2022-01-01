Елена Синица
В Перми заключили контракт на достройку дома на ул. Юнг Прикамья
Его планируется достроить в течение 12 месяцев
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В Перми заключили контракт на достройку дома по ул. Юнг Прикамья, 14. Об этом сообщает пресс-служба регионального минстроя.
Поясняется, что Фонд защиты прав обманутых дольщиков Пермского края заключил договор с пермской строительной компанией Акрополь-М. Завершить строительство дома согласно контракту планируется в течение года.
В доме будет 196 квартир. На сегодня свои квартиры здесь ожидают 217 граждан, говорят в ведомстве.
Напомним, дом будет иметь 18 жилых этажей и один подземный. Жилая площадь дома 4,2 тыс. кв. м.
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