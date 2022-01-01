Владимир Митин Завершение долгостроя на ул. Юнг Прикамья в Перми вновь выставлено на конкурс Работы планируют завершить в 2023 году Поделиться Твитнуть

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Пермского края вновь выставил на торги работы по достройке 18-этажного здания по ул. Юнг Прикамья, 14. Согласно порталу госзакупок, все работы планируется завершить не позднее, чем через 13 месяцев после заключения контракта.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 483,3 млн руб. (с первой попытки проведения конкурса она не изменилась).

Завершение строительства будет вестись на земельном участке в 2,2 тыс. кв. м. Дом будет иметь 18 жилых этажей и один подземный. Жилая площадь дома 4,2 тыс. кв. м, количество квартир — 196.

Напомним, ранее объявленный конкурс был отменён «в связи с отсутствием актуального разрешения на строительство и прав на дополнительный земельный участок».

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