Владимир Митин Краевые власти отложили конкурс на завершение долгостроя по ул. Юнг Прикамья в Перми Закупку должны объявить вновь на следующей неделе Поделиться Твитнуть

Конкурс на проведение строительно-монтажных работ по достройке жилого дома №14 на ул. Юнг Прикамья в Перми отменён. Информация появилась на портале госзакупок.

Как пояснили «Новому компаньону» в региональном Фонде защиты прав дольщиков, «закупка на достройку дома отменена в связи с отсутствием актуального разрешения на строительство и прав на дополнительный земельный участок». Однако конкурс объявят вновь уже на следующей неделе.

Напомним, достройка дома по ул. Юнг Прикамья, 14 в Перми оценена в 483,3 млн руб. Долгострой в Кировском районе должен быть завершён в течение 13 месяцев с момента заключения контракта.

Завершение строительства будет вестись на земельном участке в 2,2 тыс. кв. м. Дом будет иметь 18 жилых этажей и один подземный. Жилая площадь дома 4,2 тыс. кв. м, количество квартир — 196.

Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект достройки в 2022 году.

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