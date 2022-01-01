Анна Брюханова Хирургический корпус пермской больницы им. М.А. Тверье отремонтируют за 201 млн руб. Работы завершат в 2024 году Поделиться Твитнуть

Заключён контракт на выполнение работ по капитальному ремонту в хирургическом корпусе городской клинической больницы им. М.А. Тверье (Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 2). Подрядчиком выступит ООО «Акрополь-М». Стоимость работ оценили в 201 млн руб. Информация об этом представлена на портале госзакупок.

Согласно документации, работы будут проводиться на первом и втором этажах здания хирургии. Подрядчик обустроит перегородки и проёмы, полы, дверные и оконные проёмы, отремонтирует сети отопления, вентиляции, электро- и водоснабжения. Внутренняя отделка помещений будет выполнена в соответствии с принятым дизайном бренда «Стационары Пермского края».

В проекте контракта сказано, что срок выполнения работ — с 3 октября 2022-го по 2 октября 2024-го.

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