Алёна Бронникова Губернатор Прикамья поблагодарил всех за помощь в поисках туристической группы А отдыхающих попросил более ответственно подходить к организации путешествий Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Глава Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил всех, кто помогал в поисках пропавших во время сплава по Усьве туристов. Собираясь на отдых, группа не зарегистрировалась в МЧС, что губернатор во время заседания правительства 12 июля назвал «вопросом о беспечности».

«Хочу поблагодарить всех, кто вчера откликнулся на поиск туристов в Горнозаводском округе, которые своевременно не вышли на связь. Это и спасатели, и правоохранительные органы, и неравнодушные жители. Туристическая группа не зарегистрировалась в МЧС — вопросы о беспечности остаются актуальными в этой части», — прокомментировал он.

Он обратился к жителям и гостям региона с просьбой более ответственно подходить к организации отдыха, в том числе проходить регистрацию в МЧС для обеспечения дополнительных мер безопасности.

Напомним, туристическая группа в составе 22 чел., среди которых 11 детей, не вышла к конечной точке маршрута 9 июля. В связи с этим были объявлены поиски, в которых участвовали спасатели, волонтёры и полиция. Был также задействован вертолёт Ми-8.

Туристическая группа была найдена 11 июля в 14:40 в районе п. Безгодово. Участники сплава не нуждались в помощи спасателей и врачей и планировали продолжить путешествие. Однако сотрудники МЧС провели с ними разъяснительную беседу и обратили внимание на то, что Усьва обмелела, дальнейший сплав невозможен, и убедили их завершить путь.

Ранее сообщалось, что группа не прошла обязательную регистрацию в МЧС. В СУ СКР заявили, что продолжат проверку по факту исчезновения людей и по её итогам вынесут процессуальное решение.





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