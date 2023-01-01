Максим Артамонов В Пермском крае нашли пропавшую группу туристов Все они живы и здоровы Поделиться Твитнуть

В пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края сообщили, что туристическая группа, которая пропала в выходные в Горнозаводском округе, найдена.

По данным Пермской краевой службы спасения (на 14:40), спасатели Губахинского аварийно-спасательного формирования нашли всех туристов. Они живы и здоровы. Медики проведут их обследование и дадут оценку состояния здоровья.

Как уточнили в МЧС, туристов обнаружили в районе посёлка Безгодово. Участники сплава не нуждаются в помощи спасателей и медиков. Сейчас тургруппа на четырёх катамаранах заканчивает маршрут.

Напомним, туристическая группа в составе 22 чел., среди которых 11 детей, не вышла к конечной точке маршрута 9 июля. В связи с этим были объявлены поиски. Туристы сплавлялись по Усьве. Длина маршрута составляет 175 км. Он должны были преодолеть это расстояние с 4 по 9 июля.

Их искали спасатели, волонтёры и полиция. Был также задействован вертолёт Ми-8.





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