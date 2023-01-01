СКР проверит обстоятельства исчезновения в Пермском крае группы туристов И примет процессуальное решение Поделиться Твитнуть

В СУ СКР по Пермскому краю заявили, что и после окончания поиска туристической группы, следователи продолжат устанавливать все обстоятельства исчезновения людей во время сплава по реке Усьва, а по результатам проверки примут процессуальное решение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении напомнили, что 9 июля в посёлок Усьва не вернулась группа туристов с несовершеннолетними детьми в составе 22 человек, следовавших из посёлка Средняя Усьва по реке Усьва. Начались широкомасштабные поисковые мероприятия с участием сотрудников региональных управлений МЧС, МВД и иных ведомств, а также волонтеров. К месту происшествия для проведения проверки выехали следователи краевого управления СК.

Около 14 час. 40 мин. 11 июля туристы были обнаружены в Губахинском муниципальном округе в 7 км от д. Безгодово. Сообщалось, что все они здоровы, в помощи не нуждаются, продолжают движение самостоятельно по маршруту.

Ранее сообщалось, что тургруппа не прошла обязательную регистрацию в МЧС.

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