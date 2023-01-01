Максим Артамонов
В Пермском крае пропала незарегистрированная группа туристов с детьми
Они сплавлялись по Усьве
В Горнозаводском городском округе Пермского края пропала незарегистрированная группа туристов из 22 человек, из них 11 — дети. Туристы сплавлялись по Усьве и должны были встретиться с водителем в п. Усьва 9 июня, но не явились в назначенное время.
В пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности сообщили, что сейчас полиция организовала поиски.
В минтербезе напомнили, что регистрация туристических групп — это залог безопасности и своевременного оказания помощи, если возникнут непредвиденные ситуации.
Перед выходом на маршрут по воде или пешком туристы должны сообщить в ГУ МЧС России по Пермскому краю о начале маршрута. Это нужно сделать не позднее, чем за 10 дней до начала путешествия.
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