Максим Артамонов В Пермском крае пропала незарегистрированная группа туристов с детьми Они сплавлялись по Усьве Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Горнозаводском городском округе Пермского края пропала незарегистрированная группа туристов из 22 человек, из них 11 — дети. Туристы сплавлялись по Усьве и должны были встретиться с водителем в п. Усьва 9 июня, но не явились в назначенное время.

В пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности сообщили, что сейчас полиция организовала поиски.

В минтербезе напомнили, что регистрация туристических групп — это залог безопасности и своевременного оказания помощи, если возникнут непредвиденные ситуации.

Перед выходом на маршрут по воде или пешком туристы должны сообщить в ГУ МЧС России по Пермскому краю о начале маршрута. Это нужно сделать не позднее, чем за 10 дней до начала путешествия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.