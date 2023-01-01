Максим Артамонов
Губернатор Пермского края поручил усилить поиски пропавшей группы туристов
Искать пропавших людей вылетел вертолёт
Глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил экстренным службам усилить поиск туристической группы из 22 чел. в Горнозаводском округе и привлечь для этого все необходимые средства. Об этом он написал в своём telegram-канале.
По его словам, к месту выехали сотрудники краевой службы спасения, также на поиски следуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками.
«В МЧС группа свой сплав не регистрировала, и это при том, что среди участников есть дети. Верим, что всё обойдётся. Усьва на этом участке сейчас обмелевшая, катамараны садятся на дно», — написал Махонин.
В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что на поиски туристов был отправлен вертолёт Ми-8 с двумя спасателями Пермской краевой службы спасения.
Сейчас в поисках задействованы 18 чел. личного состава и 5 единиц техники, а также беспилотники. Пропавших туристов ищут также полицейские и волонтёры.
Напомним, туристическая группа в составе 22 чел., среди которых 11 детей, не вышла к конечной точке маршрута 9 июля. В связи с этим были объявлены поиски. Туристы сплавлялись по Усьве. Длина маршрута составляет 175 км. Он должны были преодолеть это расстояние с 4 по 9 июля.
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