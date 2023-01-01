Максим Артамонов Губернатор Пермского края поручил усилить поиски пропавшей группы туристов Искать пропавших людей вылетел вертолёт Поделиться Твитнуть

Глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил экстренным службам усилить поиск туристической группы из 22 чел. в Горнозаводском округе и привлечь для этого все необходимые средства. Об этом он написал в своём telegram-канале.

По его словам, к месту выехали сотрудники краевой службы спасения, также на поиски следуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками.

«В МЧС группа свой сплав не регистрировала, и это при том, что среди участников есть дети. Верим, что всё обойдётся. Усьва на этом участке сейчас обмелевшая, катамараны садятся на дно», — написал Махонин.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что на поиски туристов был отправлен вертолёт Ми-8 с двумя спасателями Пермской краевой службы спасения.

Сейчас в поисках задействованы 18 чел. личного состава и 5 единиц техники, а также беспилотники. Пропавших туристов ищут также полицейские и волонтёры.

Напомним, туристическая группа в составе 22 чел., среди которых 11 детей, не вышла к конечной точке маршрута 9 июля. В связи с этим были объявлены поиски. Туристы сплавлялись по Усьве. Длина маршрута составляет 175 км. Он должны были преодолеть это расстояние с 4 по 9 июля.





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