Сотрудники МЧС убедили туристов, которых искали в Прикамье 11 июля, прекратить сплав Сегодня часть группы разъедется по домам Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Сотрудники МЧС России встретились с потерявшимися на Усьве в Пермском крае туристами и убедили их прекратить сплав.

Как сообщили в ведомстве, в районе поселка Безгодово спасатели провели с группой из 22 человек разъяснительную беседу, напомнили об обязанности путешественников перед походом регистрироваться в МЧС и обратили внимание на то, что Усьва обмелела, и дальнейший сплав невозможен.

После встречи туристы прекратили сплав, разбили лагерь, а в среду, 12 июля, за несовершеннолетними участниками турпохода начнут приезжать родственники, чтоб забрать их и отвезти домой — в Пермь и Лысьву.

Напомним, туристическая группа в составе 22 чел., среди которых 11 детей, не вышла к конечной точке маршрута 9 июля. В связи с этим были объявлены поиски, в которых участвовали спасатели, волонтёры и полиция. Был также задействован вертолёт Ми-8.

В 14:40 11 июля туристическая группа была найдена в районе посёлка Безгодово. Участники сплава не нуждались в помощи спасателей и врачей.

Ранее сообщалось, что группа не прошла обязательную регистрацию в МЧС. В СУ СКР заявили, что продолжат проверку по факту исчезновения людей и по её итогам вынесут процессуальное решение.

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