Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» По городу разольётся «Пермское море» С 10 июля стартует фестиваль нового театра Поделиться Твитнуть

В рамках «зонтичного» фестиваля 300-летия Перми «Город встреч» с 10 по 30 июля пройдёт фестиваль нового театра «Пермское море» (0+).

Художественный руководитель проекта Александр Шумилин рассказал, что программа делится на две части: в рамках первой будут показаны спектакли компании «немхат», в том числе те, что выдвигались на «Золотую маску», а вторая часть — это новые постановки, которые создадут молодые пермские режиссёры, исповедующие принципы «нового театра».

Александр Шумилин говорит, что определение «Пермского моря» как фестиваля театра «сайт-специфик» не вполне верно. Суть нового театра не в том, что спектакли проходят не на привычных сценах, а в том, что даже привычную сцену можно использовать по-новому. Можно перенести на ландшафт обычный театральный спектакль (как часто делают участники фестиваля «Тайны горы Крестовой»), а можно на сцене академического театра поставить спектакль, который нельзя будет никуда перенести, потому что он утратит часть своих смыслов: на этой базе строится один из спектаклей «Пермского моря» — «Пинг-понг с Чайковским».

Фестиваль откроется 10 и 11 июля заглавным спектаклем «Пермское море» (18 +) в бассейне «Олимпия». Этот проект, который автор — Александр Шумилин — характеризует как «спектакль-дыхание», был номинирован на «Золотую маску».

В дальнейшем фестиваль даст возможность увидеть и другие известные работы «немхата»: все четыре части коми-пермяцкого проекта — «Один день с коми-пермяком», «Коми-пермяцкий алфавит», «К реке» и «Улетают птицы» (12 +); «Пока все дома» (16 +), «33 сестры» (16 +), «Я танцую, пока ты смотришь на меня» (16 +) и балет для хора бабушек и дедушек «Ой, мороз, мороз» (12 +).

Фото: Валентин Каменских

В программе значатся и два спектакля, поставленных «немхатом» для клубной программы Дягилевского фестиваля нынешнего года — «Балет на трамвайных путях» (18 +) и «Слегка касаться земли» (16 +). Первый — городской движенческий спектакль, поставленный хореографом Ксенией Малининой с участием актёров её Свободного театра современного танца, причём один из танцовщиков — настоящий водитель трамвая. Второй — часть театрального триптиха режиссёра Алексея Красоткина. Действие «Слегка касаться земли» происходит на колесе обозрения в парке Горького под музыку пермского композитора Андрея Платонова; кроме этого спектакля, в триптих входят ещё трек-спектакль в автомобилях «С тобой в дороге» (16 +) и третий спектакль, для которого ещё не придумано название. Александр Шумилин характеризует этот проект как «три подхода к человеку с разных сторон».

Ещё одна новая постановка «немхата», которая создаётся специально к фестивалю — медиаспектакль для рояля «Проливной дождь» (12 +). В пространстве частной филармонии «Триумф» будет создана тотальная инсталляция из звучания рояля, кинетических и световых эффектов и имитации ливня. Увидеть её можно будет 23 — 26 июля с 12:00 до 20:00, а в 22:00 внутри инсталляции будет начинаться перформанс. Автор инсталляции и перформанса — пермская медиахудожница Анастасия Королёва.

Спектакль-медиация «Я, кажется, умею читать в твоих красивых глазах» (16 +) ставит постоянный соратник Александра Шумилина драматург и режиссёр Дарина Чиркова. В пространстве флористической студии «Моно» будет установлено пять звуковых точек, в каждой из которых будет проигрываться отдельный саундтрек (музыку пишет Леон Целебровски): в каких-то точках пространства будет слышен только один инструмент, в каких-то они будут сливаться в ансамбли. Под эту музыку зрители будут наблюдать за работой троих флористов, а команда практикующих психологов будет наблюдать за зрителями и при желании последних с ними беседовать.

Завершится фестиваль большой постановкой на сцене Пермского театра оперы и балета, создающейся совместно с Театром Наций. Действие под названием «Пинг-понг с Чайковским» (12 +) — это синтез хореографии, текста, видеоинсталляции, музыки и роскошного классического интерьера с бархатными креслами и хрустальной люстрой. Как объясняет Александр Шумилин, который в данном случае выступает не только как худрук фестиваля, но и как постановщик спектакля, сцена — это пространство игры, и новый театр предлагает новую игру в этом пространстве — пинг-понг. Движения перформеров и шарика от пинг-понга совмещаются с музыкой Чайковского — «патрона» Пермского театра оперы и балета (музыкальный руководитель спектакля Андрей Платонов), вся хореография превращается в текст и проговаривается (буквально: «Вадим сгибает левое колено» и т.п.). Видеоарт в этом синтезе — тоже наблюдение за движением тел (хореограф — Ольга Иванова).

Предполагается, что в Перми спектакль будет идти с участием артистов «немхата» и местного клуба пинг-понга, а в Москве — с группой студентов ГИТИСа и соответствующего московского клуба.

Планируется, что все спектакли, поставленные к фестивалю, войдут в репертуар «немхата».

В программе фестиваля есть и несколько концертов: с сольной программой выступит артист Театра-Театра Марат Мударисов, приедут группы Zoloto и Artemiev во главе с актёром Мастерской Дмитрия Брусникина Павлом Артемьевым.

Как всякий уважающий себя фестиваль, «Пермское море» включает в себя клубную и образовательную программы. Их главной «фишкой» станет «Театр горожан» — широчайшее применение партиципаторных практик, так, чтобы даже случайные прохожие — в аэропорту, в торговых центрах, просто на улицах — стали участниками событий фестиваля.

Площадками событий фестиваля станут бассейн «Олимпия», частная филармония «Триумф», ТРЦ «iMall Эспланада», ТРК «Планета», ботанический сад ПГНИУ, Digital Port, аэропорт «Большое Савино», студия флористики «Моно», городская эспланада, парк Горького, Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского.

Полное расписание событий фестиваля «Пермское море» — на сайте юбилея Перми, там же будет проходить регистрация на события, она будет открываться за два дня до проведения. Все события — бесплатные.

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