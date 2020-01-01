Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В программе «Маска Плюс» снова есть пермяки Негосударственная театральная компания из Перми покажет в Москве партиципаторный спектакль Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Шумилин

На сайте Национальной театральной премии появился список спектаклей программы «Маска Плюс» — внеконкурсных показов в рамках фестиваля «Золотая маска». Среди 12 спектаклей, выбранных кураторами Верой Сердечной и Юлией Клейман, есть один пермский — «Пока все дома» (16+) негосударственной театральной компании «немхат».

«Немхат» — компания активная, продукция её разнообразна. Начиналась она со студенческой театральной студии при медицинском университете, и до сих пор основатель и руководитель «немхата» Александр Шумилин исправно ставит студенческие самодеятельные спектакли; однако «немхат» — это и успешный мюзикл «Пробуждение весны» (16+), поставленный Александром с бывшими коллегами — артистами Театра-Театра, и мегаперформанс «Мазэраша» (18+) на Заводе Шпагина. Вообще, Шумилин одним из первых стал осваивать Завод Шпагина как театральное пространство и продолжает это делать, но его спектакли могут идти где угодно — как на сценах Дома актёра и Частной филармонии «Триумф», так и в караоке-баре или студии йоги.

«Пока все дома» — пример удивительной, редкой успешности так называемого партиципаторного театра, где зрители участвуют в шоу наряду с актёрами. В отличие от театра иммерсивного, где зрители включены в действие, но полностью управляемы, в партиципаторном спектакле они действительно соавторы.

Зрители «Пока все дома» являются «гостями» на вечеринке, где их встречают «хозяева» — студенты из студии «немхат». Все садятся за общий стол, «хозяева» предлагают собственноручно приготовленное угощение, показывают семейные фото, рассказывают истории из жизни, делятся сокровенным. Срабатывает «эффект попутчика», и «гости» тоже начинают делиться личными историями и мыслями.

Поскольку люди за столом собираются случайные, многие видят друг друга впервые, возникают противоречия, споры… Однако обстановка на спектакле такая, что непримиримости нет, все корректны — дипломаты позавидуют. В финале — а спектакль может идти и два, и три часа, и даже больше — участники так сродняются, что некоторые представления заканчиваются массовыми объятиями.

Кажется, что это процесс стихийный, неуправляемый, но на самом деле это не так: Александр Шумилин, скрывающийся в соседнем помещении, аккуратно направляет разговор, подкидывая темы через смартфоны (все — и «гости», и «хозяева» — должны быть зарегистрированы в специальной группе ВКонтакте). «Хозяева» эти темы знают заранее и даже репетируют свои истории, а вот «гости» включаются, что называется, «с колёс».

У неподготовленных зрителей возникает, конечно, вопрос: «А где же здесь театр?», но задают его Александру Шумилину крайне редко, поскольку «Пока все дома» дарит такой неповторимый, почти экзистенциальный опыт, что его совсем не хочется портить лишними вопросами.

Весьма любопытно, как откликнутся на этот эксперимент москвичи.

Программа «Маска Плюс» пройдёт в Москве с 27 февраля по 8 марта. В прошлом году в этой программе тоже был пермский спектакль, и тоже от негосударственной компании — «Летели качели» (16+) Камерного театра «Новая драма».

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