«Летели качели» долетели до Москвы

Спектакль Пермского камерного театра вошёл во внеконкурсную программу «Золотой маски»

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Фото: Facebook

19 ноября стали известны спектакли, которые вошли в «Маску плюс» — внеконкурсную программу фестиваля «Золотая маска». Об этом сообщает официальный сайт Национальной театральной премии «Золотая маска».

Внеконкурсная программа проводится с 2009 года, является кураторской и чаще всего собирает спектакли, претендовавшие на участие в основном конкурсе, но не вошедшие в шорт-лист в финальном голосовании. Её целью является поощрение ярких, оригинальных работ, которые создаются на стыке жанров и не вписываются в привычные форматы.

В этом году в афише всего 12 спектаклей из театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Красноярска, Омска, Твери, а также «сверхмалых городов» — Буинска и Большой Атни. Среди режиссёров спектаклей, отобранных кураторами Оксаной Ефременко, Ниязом Игламовым и Оксаной Кушляевой, много известных имен, таких как Пётр Шерешевский, Дмитрий Волкострелов, Андрей Сидельников и другие.

В этом ряду и спектакль пермского камерного театра «Новая драма» — «Летели качели» по пьесе Константина Стешика в постановке художественного руководителя театра Марины Оленёвой. «Летели качели» — настоящий фестивальный хит, они объездили фестивальные площадки от Губахи до Челябинска, собрали огромный букет призов и лауреатских званий. Отдельный «букетик» — у исполнителя главной роли Алексея Корсукова.

Программа «Маска плюс» пройдёт в Москве с 24 февраля по 7 марта 2020 года.