Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Поиски жанра Негосударственные театры не пытаются конкурировать с большими, академическими — у них свой путь Поделиться Твитнуть

Спектакль "Провинция — столица". Фотограф Валентин Каменских.

…Этот путь приводит их к высоким и труднодостижимым целям. Ни на что и ни на кого не похожие спектакли проекта «немхат» уже давно покорили тёртых и циничных столичных критиков: второй год подряд детище Александра Шумилина — в шорт-листе «Золотой маски». Свободный театр современного танца, удачно показывающий свои премьеры в дни Дягилевского фестиваля, когда все театральные эксперты в сборе, до «масочных» номинаций пока не добрался, но в лонг-листе со спектаклем «reКонструкция» коллектив Ксении Малининой уже засветился.

В предновогодние дни оба театра показали свежие премьеры, и обе они стали громкими событиями.

Весна, лето, осень, зима и снова весна

Удивительное продюсерское качество Александра Шумилина — умение для каждого нового проекта найти идеально подходящих исполнителей. Получается это у него легко, как бы само собой. Где Александр нашёл волшебную Дашу Калину для коми-пермяцкого «немхат-феста» (12 +)? Сама, говорит, пришла. Где набрал столько спортивных, идеально выглядящих в купальных костюмах перформеров для «Пермского моря» (16 +)? Просто взял из состава своего студенческого театра. Откуда взялись колоритные, простодушно-пафосные хористы для нового спектакля «Ой, мороз, мороз» (6 +)? «Я просто узнал, что есть такой хор «Русская песня» в ДК на Молодёжке»…

В ДК на Молодёжке! Просто узнал!

Слово «бабушка» — международное. Жители США, например, отлично знают, что на Брайтон-Бич живут «baboushkas», которые торгуют домашними соленьями и вареньями на местном рынке. Это не просто бабушки в смысле «женщины, у которых есть внуки» и даже не просто «пожилые женщины», и даже не «пожилые женщины русского происхождения» — это особый типаж, узнаваемый с первого взгляда.

Вот такие бабушки — степенные, нарумяненные, исполненные достоинства — в компании нескольких слегка смущённых дедушек и есть хор «Русская песня», главный герой спектакля «Ой, мороз, мороз». Точнее, его главный герой — не «Русская песня», а русская песня.

Александр Шумилин в своём спектакле рискованно совместил концерт народного хора и танцевальный перформанс ансамбля современной хореографии Shake Dance Grour. Два коллектива-исполнителя почти не контактируют. Вроде бы, бабушки поют под заводной аккомпанемент ансамбля дедушек (гармошка, бас, ударные), а молодые под эту же музыку танцуют. Каждый коллектив — сам по себе. Однако постепенно возникают тонкие, едва видимые переплетения — не столько сюжетные, сколько смысловые, а под конец происходит трогательное единение поколений, переходящее во всеобщие объятия.

Заглавную песню — «Ой, мороз, мороз» — хор как раз не исполняет. Весь трек-лист, талантливо собранный драматургом Дариной Чирковой, постоянным соавтором Александра Шумилина, состоит из гораздо менее раскрученных, практически неизвестных русских песен советского «разлива», где-то на стыке фольклора и эстрады. Эти песни подчёркнуто невыдающиеся, но в каждой из них очень много чувства и какая-то корневая верность природе; а ещё они вписаны в календарный сельскохозяйственный цикл, это такие «Времена года». О том же говорит и видеосопровождение (Анастасия Липатова), на котором из голубой точки — бутона — появляется цветок, который увеличивается, распускается и увядает, теряя лепестки.

Вместе с певцами этот кругооборот проживают и танцоры. В программке написано, что «18 молодых танцовщиков исполняют минималистичную и статичную хореографию», но это чистейшее лукавство. Да, поначалу ребята просто ходят по сцене и стоят, глядя в зал и ласково улыбаясь, но постепенно танец становится всё более живым, причудливым и изобретательным, так что назвать хореографию Ольги Ивановой минималистичной и статичной никак язык не поворачивается. Наоборот: диву даёшься, как хореографу удалось набрать столько интересных движений для довольно длинного спектакля. Особенно примечательны сложные композиции, в которые, как детали конструктора, складываются тела танцоров, образуя этакие многофигурные инсталляции.

Постепенно сквозь резкий, угловатый современный танец всё явственнее проглядывают элементы народной пляски и народных игрищ — всех этих кадрилей и «ручейков». Ненавязчиво, деликатно, живо и слегка сентиментально Александр Шумилин, Дарина Чиркова и Ольга Иванова вместе со своими исполнителями рассказывают о вечном, о том, что неизбежно передаётся от бабушек внукам, казалось бы, таким непохожим на старшее поколение, но неотвратимо наследующее ему, как весна неизбежно следует за зимой и является её продолжением, хоть и очень на неё не похожа.

Два коллектива-участника — очень разные, но в то же время очень сходные: они непрофессиональные, но серьёзно занимаются своим искусством. Ни к вокалу, ни к исполнению танцев больших претензий никак не предъявить, а маленькие претензии предъявить можно, но только если очень хочется придраться. Музыкальность, часто присущая спектаклям Александра Шумилина, в этой работе выходит на новый уровень, и, думается, когда «немхат» будут в следующий раз номинировать на «Маску», он вполне может пройти не в конкурсе «Эксперимент», а по ведомству музыкального театра.

Впрочем, в чём-то «внуки» действительно не похожи на «бабушек»: если последние поют абсолютно искренне и от души, что в сочетании с простодушными текстами рождает необоримое зрительское умиление, то первые танцуют очень заученно, с хорошо «приклеенными» улыбками. Наверное, это необходимо при «зубрёжке» такой сложной хореографии, но что-то надо с этим делать.

Впрочем, Александр Шумилин по секрету сообщил, что спектакль перерабатывается. Премьера новой версии планируется на 25 и 26 марта 2023 года.

На чемоданах

… Ольга, Маша и Ирина Прозоровы смогли-таки покинуть Пермь и даже добрались до Москвы. Сменили простодушный пермский ситчик на гламурные полупрозрачные рюши и окунулись в столичную жизнь — концерты, вечеринки, дискотеки… И мучительные поиски дома, смысла, прочной почвы под ногами. Нет, эти слёзы никто не увидит — девушки держатся нерушимо, но, может быть, их услышат — в песнях Вадима Королёва и монологах тех, кто в наши дни был вынужден покинуть родную провинцию и искать счастья вдалеке не только от родного дома, но и от родных столиц?

Основатель и руководитель Свободного театра современного танца Ксения Малинина всегда ставила литературоцентричные балеты — Маркес, Шекспир, Сент-Экзюпери; чем литературнее, тем лучше. Понятно, что с сюжетами хореограф-режиссёр (по основному образованию как раз режиссёр) обращается вольно, бывает, и пол меняет у персонажей, но в новом спектакле «Провинция — столица» (18 +) чеховские «Три сестры» — не основа сюжета, а всего лишь отправная станция в этом путешествии, причём не единственная: не менее важными стали творчество группы OQJAV (если кто не в курсе, это читается «Окуджав») и жизненный путь её фронтмена Вадима Королёва.

Хочется сказать, что это пермская история, но это будет не совсем верно. Она пермская, очень пермская — ровно до того момента, когда вдруг расширяется на всю Россию. Ксения Малинина как будто начала делать спектакль про извечное стремление пермяков вырваться в столицу, но авторская мысль изменила траекторию и устремилась в актуальные дали; и всё же основа сюжета — пермская: Ксения наложила миф о том, что Чехов вывел в образах сестёр Прозоровых пермячек, на видео с песнями OQJAV — московской инди-рок-группы, образованной приехавшими из Перми музыкантами, — и получилась временнАя полифония.

Наверняка Чехов бы изрядно удивился, узнав, что значительная часть пермяков всерьёз уверена, что прототипы Ольги, Маши и Ирины — некие Оттилия, Цецилия и Маргарита Циммерман, которых он, скорее всего, не видел и не знал; однако это важный для Перми литературный миф, который, как всякий миф, ведёт собственное существование по собственным законам. О том, почему это всё-таки миф, очень подробно рассказал в своей лекции перед премьерой пермский культуролог Григорий Ноговицын.

Причина пермской мифологизации «Трёх сестёр» — не одна лишь оговорка Чехова в письме к Горькому, что действие «Трёх сестёр» происходит в «городе вроде Перми», но и то, что чеховское «В Москву! В Москву!» на протяжении многих десятилетий было мечтой и девизом пермских девушек, и не только девушек — группа OQJAV тому пример. Исполнить этот призыв удалось немногим, но мечтали все. Недаром в репертуаре того же «немхата» есть перформанс «Тридцать три сестры» — это про всех пермячек и даже про многих пермяков.

В «Провинции — столице» концертные видео Вадима Королёва и его группы проецируются на экраны, сделанные в виде чемоданов, и песни OQJAV становятся багажом в большом путешествии. Это довольно грустная лирика, расставаний в ней гораздо больше, чем встреч; и в истории героинь спектакля, несмотря на обилие гламура и внешнего веселья, много грустной лирики.

Поскольку спектакль сделан под песни, это в некотором смысле сюита, и её многочастность заметна визуально, поскольку хореографию ставили пять человек: кроме Ксении Малининой, это та же Ольга Иванова — хореограф спектакля «Ой, мороз, мороз», а также Александр Коробов, Мария Польща и Елизавета Харина. Движенческая партитура очень разнообразная, разного качества (есть сцена в дискотеке, которая, кажется, основана на свободной импровизации артистов, и только на ней), разная по стилистике — тут и эстрадные подтанцовки, и pole dance, правда, без пилона, и пантомима, и «драмбалет», когда артистки должны «играть лицом», и, конечно, авторское «контемпорари». «Провинция — столица» — это такие танцевальные «бусы», где эпизоды нанизаны на очень тонкий, едва угадываемый сюжет.

В финале спектакля содержимое экранов-«чемоданов» меняется: появляются лица пермяков, которые в последние месяцы покинули родную провинцию и двинулись — далеко не обязательно в вожделенную столицу, чаще всего — в неизвестное, вынужденное ближнее зарубежье, о котором никогда не мечталось; звучат их монологи, полные растерянности и надежд. Есть сведения, что и «окуджавовцы» уже не в России… Это вечное движение, жизнь «на чемоданах» — далеко не всегда освобождение, обогащение и просвещение. Впрочем, всё решаемо, если есть внутренний стержень.

Можно вывезти девушку из Перми, но как вывести Пермь из девушки?

***

«Немхат» и Свободный театр современного танца в этом материале оказались рядом не только в силу хронологического совпадения премьер, но и потому, что они действительно «по жизни» рядом, их многое объединяет; так, Ксения Малинина, кроме прочего, основатель ансамбля Shake Danse Group, который участвует в спектакле «немхата», а хореограф Ольга Иванова работает в обоих театрах. Но дело не только в общности «биографий»: эти коллективы солидарны в том, что ставят спектакли вне привычных жанровых рамок, на стыке разных медиа и творческих начал. Можно сказать, что их спектакли сделаны в жанре «поиски жанра» — определение, придуманное Василием Аксёновым, в этом случае идеально подходит.

2023 год будет в театральной Перми «годом Шумилина»: молодой режиссёр получил подряд на постановку открытия Всероссийской «Студенческой весны», а на базе его театра «немхат» пройдёт российский фестиваль спектаклей site-specific. Можно ни секунды не сомневаться, что и Ксения Малинина придумает для юбилейного года Перми что-то любопытное.





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