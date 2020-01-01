Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермяки выходят с музыкой Объявлены номинанты «Золотой маски» за театральный сезон-2020/21 Поделиться Поделиться Твитнуть

«Пермское море»

Алексей Ушаков

Экспертные советы Национальной театральной премии «Золотая маска» определились с номинантами на главную театральную премию России за сезон 2020/21 года. Эксперты под руководством Татьяны Тихоновец (драматический театр и театр кукол) и Дмитрия Ренанского (музыкальный театр) отсмотрели 1156 спектаклей и выбрали в шорт-лист 81 спектакль 67 театров. Всего представлено 290 номинаций.

Несмотря на то что экспертный совет драматического и кукольного театров возглавляла в этом году пермячка, в номинациях этих разделов Пермь не упоминается ни разу. Зато в музыкальных номинациях — аншлаг! 32 упоминания у трёх театров. Всего номинаций у пермяков 33, одна из них — особенная, о ней стоит поговорить отдельно.

Это для Перми не рекорд: в 2019 году номинаций было 44, у одного лишь Пермского театра оперы и балета — 32; однако и сейчас крепкие двузначные числа, которые традиционно получает в этом «зачёте» «третий музыкальный театр России», в очередной раз подтверждают, что Курентзисы приходят и уходят, а театр остаётся на плаву и не сходит с верного курса.

Ещё немного о цифрах. На пресс-конференции, посвящённой объявлению номинантов, директор «Золотой маски» Мария Ревякина сообщила, что среди театров на первом месте по количеству претендентов на премию — Большой театр с 22 номинантами, на втором месте — Пермский театр оперы и балета с 19 номинантами, а на третьем — «Урал Опера Балет» (Екатеринбург), 12 номинантов.

Ревностные театралы немедленно начали считать и пересчитывать, и оказалось, что уважаемая Мария Евсеевна «обсчитала» и москвичей, и пермяков: у Большого театра и Пермского театра оперы и балета номинантов поровну — по 23. Получается, что конкурс номинаций Пермская опера практически выиграла, разделив с Большим театром титул «чемпиона России» прошедшего театрального сезона.

Впрочем, практика показывает, что количество номинаций слабо коррелируется с количеством наград: в том же рекордном 2019 году 44 номинации «вылились» всего в две премии: шедевральная «Жанна на костре» (18+) Теодора Курентзиса и Ромео Кастеллуччи была признана лучшим оперным спектаклем сезона, а сам Кастеллуччи был награждён как художник-постановщик.

Зато в 2020 году, когда в оперной истории Перми был объяснимый и, будем надеяться, кратковременный провал, включились мюзикл и балет, и пермяки неожиданно для всех заработали целых семь наград, из них пять — у спектакля Театра-Театра «Винил» (12+).

«Маска», как видим, переменчива и полна сюрпризов. В нынешнем апреле пермские театры впервые с 2012 года остались вообще без «Масок», правда, и номинаций за сезон 2019/20 года было весьма немного — пять, и все за спектакль Театра-Театра «Загадочное ночное убийство собаки» (12+).

Предсказывать результаты нынешнего конкурса — дело почти безнадёжное. И всё же попытаться можно.

«Озорные песни»

Антон Завьялов

От Пермского театра оперы и балета в конкурсе участвуют целых три оперы: «Дон Жуан» (12+), «Кармен» (18+) и «Любовь к трём апельсинам» (12+), а также балет «Озорные песни» (12+). Все три оперы претендуют на премию в главной номинации «Опера/Спектакль»; претенденты в номинации «Опера/Работа дирижёра» — Артём Абашев за «Дон Жуана» и «Любовь к трём апельсинам» и Филипп Чижевский — за «Кармен»; все три присутствуют и в номинации «Опера/Работа режиссёра»: Константин Богомолов — «Кармен», Марат Гацалов — «Дон Жуан» и Филипп Григорьян — «Любовь к трём апельсинам».

В актёрских оперных номинациях — Лариса Келль за роль Фата Морганы в «Любви к трём апельсинам», Надежда Павлова за роль Донны Анны в «Дон Жуане» и Наталья Ляскова за титульную роль в «Кармен»; Гарри Агаджанян номинируется за роль Мага Челия в «Любви к трём апельсинам», а Андрей Бондаренко — за заглавную роль в «Дон Жуане».

«Любовь к трём апельсинам»

Андрей Чунтомов

«Кармен» также присутствует в номинациях «Работа художника в музыкальном театре», «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» (в обеих номинациях — Лариса Ломакина) и «Работа художника по свету в музыкальном театре» (Рудольфс Балтиньш и Алексей Хорошев).

Алексей Хорошев номинируется в этом же качестве ещё и за «Озорные песни».

«Дон Жуан»

Андрей Чунтомов

В номинации «Работа художника в музыкальном театре» присутствуют и «Дон Жуан» (Моника Пормале и Ася Мухина), и «Любовь к трём апельсинам» (Сергей Васильев).

Художественный руководитель Пермского балета Антон Пимонов за постановку «Озорных песен» получил номинацию «Балет — современный танец/Работа балетмейстера-хореографа».

«Кармен»

Никита Чунтомов, Андрей Чунтомов

Шансы в оперных номинациях у пермяков достаточно велики: все три спектакля получили широкую известность, привлекли в Пермь толпы иногородних зрителей и были активно (и разнообразно) оценены критиками. Чрезвычайно интересно, что скажет жюри по поводу «Кармен» в постановке Константина Богомолова. Всё-таки в экспертных советах работают театральные критики, которые всё видели и ко всему привыкли, а в жюри — профессионалы-практики: дирижёры, артисты, музыканты; они, как правило, более консервативны.

Любопытно, что от Большого театра в номинации «Опера/Спектакль» — тоже три громких названия, так что интрига завязалась знатная.

Интересно, что в оперных номинациях активно упоминаются «Искатели жемчуга» (12+) Бизе, поставленные на малой сцене Большого театра. Этот спектакль для Перми почти родной: в номинации «Опера/Мужская роль» его представляет пермский солист Константин Сучков, а режиссёр-постановщик «Искателей» Владислав Наставшев собирается ставить в Перми «Евгения Онегина».

В балетных номинациях в этом году, как принято говорить в соцсетях, «всё сложно»: среди претендентов на «Маску» — очень разные спектакли. Думается, екатеринбургский «Конёк-горбунок» (12+), к созданию которого вместе с Вячеславом Самодуровым приложил руку новый руководитель Пермского балета Антон Пимонов, в более выигрышном положении, чем обаятельные, но всё же очень небольшие «Озорные песни».

«Антигона»

Никита Чунтомов

Среди «чемпионов России» по количеству номинаций среди спектаклей — «Антигона» (16+) пермского Театра-Театра. Спектакль проходит по категории «Оперетта — мюзикл» и претендует на премию в девяти номинациях: «Оперетта — мюзикл/Спектакль», «Оперетта — мюзикл/Работа дирижёра» (Владимир Никитенков), «Оперетта — мюзикл/Работа режиссёра» (Роман Феодори), «Оперетта — мюзикл/Женская роль» (Эва Мильграм), «Оперетта — мюзикл/Мужская роль» (Альберт Макаров), «Работа композитора в музыкальном театре» (Ольга Шайдуллина), «Работа художника в музыкальном театре» (Даниил Ахметов), «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Даниил Ахметов), «Работа художника по свету в музыкальном театре» (Тарас Михалевский).

Однако вряд ли Театру-Театру удастся повторить успех «Винила»: «Антигона» — очень специфический спектакль, не вполне мюзикл и уж точно не оперетта, а конкуренция на этом поле нынче большая.

Главная для пермяков сенсация в списке номинантов — то, что независимая пермская компания «немхат» номинируется в категории «Эксперимент» со спектаклем «Пермское море» (12+). Это не драма, не мюзикл, не театр кукол, не опера и не балет. Это — перформанс. Его профессиональные качества оценить непросто; спектакли Александра Шумилина вообще так запросто не разложить на составляющие, на категории и номинации; они хороши как целое, их главное достоинство — в атмосфере добра и любви, которая складывается из очень тонких и в то же время очень простых материй.

«Немхат» возник как самодеятельный студенческий театр при Пермском медицинском университете, однако его руководитель Александр Шумилин легко берётся за большие, трудные в продюсировании и разные в жанровом отношении проекты: это и мюзикл «Пробуждение весны» Данкана Шейка (16+), поставленный Шумилиным с артистами Театра-Театра в частной филармонии «Триумф», и «Мазэраша» (18+) — шестичасовой перформанс Виктора Вилисова, прошедший в 2019 году на «Заводе Шпагина».

Александр Шумилин — человек очень увлечённый и одарённый. Для него проблемы, которые могли бы стать неразрешимыми, — вообще не проблемы. То же «Пермское море» — спектакль, который проходит в плавательном бассейне глубоким вечером, после рабочего дня. Это означает, что все сотрудники — от спасателей до гардеробщиц — должны присутствовать на рабочих местах в неурочное время, однако на вопрос, трудно ли было договориться, Шумилин отвечает: «Ничуть! Им самим интересно».

«Пермское море»

Алексей Ушаков

При этом у продюсера-автора-режиссёра «немхатовских» спектаклей отменный вкус и завидное чувство меры. Его перформеры — непрофессионалы, и он никогда не требует от них профессиональной актёрской работы, понимая их сильные и слабые стороны. Посвящая спектакли близким для исполнителей проблемам, Шумилин добивается от них заразительной искренности, которая не может не подкупить зрителя.

Спектакль «немхата» «Пока все дома» (16+) уже участвовал в фестивале «Золотой маски» — в прошлом году он был показан в Москве во внеконкурсной программе «Маска плюс». Это партиципаторный спектакль: его зрители — полноценные участники действия; «Пермское море» с партиципаторными технологиями вроде бы не имеет ничего общего, это даже не иммерсивный спектакль, однако эффект сопричастности всё равно возникает, и мощный.

«Пермское море»

Алексей Ушаков

Всё, казалось бы, очень просто. На двух концах каждой дорожки 50-метрового бассейна стоят красивые перформеры в чёрных купальных костюмах. С одной стороны — пловцы, с другой — люди с микрофонами. В разной последовательности, разными техниками, с почти балетной грацией (балетмейстер — Лера Медведева) пловцы проделывают путь до противоположной стороны бассейна, где дышат в микрофон. Вспоминается песня группы «Наутилус Помпилиус» «Дыхание» — она сюда очень подходит.

В это время на экране — смонтированный видеоряд (дизайнер Данил Михалев), этакий большой клип; а звуковая система транслирует монологи юных пермяков, которые говорят о том, почему они хотели бы уехать из Перми, затем откровенничают о своих страхах и привязанностях, а потом признаются Перми в любви. Однако если вы подумали, что в спектакле есть дидактическая линия и мораль, то зря. Ничего этого нет, есть свободное колыхание пермской ментальности, свободной и плавной, как море.

Во время спектакля зрители могут сидеть на трибунах, а могут гулять, стоять рядом с бассейном, фотографировать и снимать видео. Свободная атмосфера, хорошо выстроенный свет, превращающий воду бассейна в какую-то волшебную субстанцию, интересные звуковые эффекты (композитор Леон Целебровски) — всё это создаёт благостную атмосферу, когда сам не знаешь почему, но улыбаешься.

Светлое, человечное творчество Александра Шумилина — прекрасная иллюстрация на тему того, что современное искусство вовсе не всегда сплошная «жесть». От этого театрального деятеля, ещё весьма молодого, стоит ждать множества приятных сюрпризов. К слову, именно Александр Шумилин был автором идеи несчастливого фестиваля «РемПуть». Жаль, что не вышло.

Будем надеяться, что фестиваль ультрасовременного театра всё-таки рано или поздно приживётся на пермской заводской почве, а пока что будем болеть за «немхат» и понимать, что попадание в шорт-лист «Золотой маски» — большое достижение скромной самодеятельной театральной компании и знак того, что суровые эксперты «Золотой маски» — тоже живые люди, которым не чуждо всё человеческое.

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