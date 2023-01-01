Максим Артамонов В Перми начали сносить аварийный дом на улице Куйбышева, 143 В нём было опасно жить с 2019 года Поделиться Твитнуть

По сообщению департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми, начался снос аварийного дома по ул. Куйбышева, 143 в Свердловском районе. Разработкой проекта сноса и отключением дома от сетей занимались специалисты городского управления муниципальным жилищным фондом.

Подрядная организация провела подготовительные работы — совместно с ресурсоснабжающими организациями были вынесены сети коммуникаций. Дом демонтируют с помощью специализированной техники. Все строительные отходы поручено вывезти МБУ «Полигон». Территория вокруг дома огорожена забором.

Ранее из городского бюджета на экстренное расселение жителей было выделено 307,5 млн руб. Эти деньги были направлены из городского резервного фонда. Дополнительные средства из других уровней бюджетов не привлекались. Как пояснили в городском управлении жилищных отношений, по состоянию на 3 июля предоставлены компенсации собственникам 169 жилых и одного нежилого помещения в доме по ул. Куйбышева, 143. Граждане, проживающие по договорам социального найма, обеспечены 10 благоустроенными жилыми помещениями.

Пятиэтажное здание, построенное в 1957 году, признали аварийным в 2019-м. Его жители неоднократно жаловались на состояние дома в разные инстанции и инициировали судебные разбирательства, которые длились с прошлого года. Обследование в 2022 году показало, что износ дома составляет 88%.

Напомним, 16 ноября 2022 года в отношении дома в связи с его аварийным состоянием был введён режим повышенной готовности. Расселение началось в январе этого года. В марте стало известно, что дом покинули все жильцы. Депутаты комитета гордумы по бюджету и налогам рекомендовали мэрии обеспечить все необходимые выплаты жителям дома до 6 июня.

По данным мэрии Перми, с начала этого года в городе снесено уже 19 аварийных многоквартирных домов: по ул. Достоевского, 2 (литеры А и Б), ул. Екатерининская, 29, ул. Пролетарская, 55, ул. Советская, 75, ул. Сусанина, 3, ул. Советская, 128, ул. Смирнова, 1б, ул. Домостроительная, 7, ул. Солдатова, 25, 27, ул. Соломина, 8 и 10, ул. Щербакова, 13, ул. Лодыгина, 20, ул. Емельяна Ярославского, 63, ул. Тургенева, 11, ул. Пермская, 60, ул. Разгуляйская, 1.

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