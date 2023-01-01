Алёна Бронникова Собственники квартир расселённого дома на Куйбышева, 143 должны получить компенсации до 6 июня Департамент финансов горадминистрации просит выделить на выплаты 80 млн рублей Поделиться Твитнуть

Источник: Пермская городская служба спасения

Мэрия Перми должна обеспечить все необходимые выплаты жителям расселённого дома по ул. Куйбышева, 143 до 6 июня. Такой срок депутаты обозначили на заседании комитета гордумы по бюджету и налогам 23 марта.

Деньги на возмещения собственникам за изъятые помещения в аварийном доме департамент финансов предложил выделить не в 2024, а в 2023 году. Из городского бюджета предлагается направить 80 млн рублей. В свою очередь председатель Контрольно-счётной палаты Мария Батуева уточнила, что ведомство установило недостаточное обеспечение расходов на расселение жителей дома в размере 38 млн рублей. Депутаты решили установить срок, до которого выплаты должны быть полностью проведены.

«Мы рекомендуем до 6 июня обеспечить в полном объёме потребность в средствах на расселение Куйбышева, 143. Потому что сейчас, если честно, денег и так не хватает», — сообщила первый зампредседателя гордумы Наталья Мельник.

Дом на Куйбышева, 143 был признан аварийным в 2019 году. Осенью 2022 года комиссия по ЧС оценила износ дома на 88%. В ноябре чиновники решили частично расселить жильцов из опасной части здания. К расселению приступили только в январе 2023 года, необходимые документы подготовили только 49 квартир. 1 марта власти города ввели режим ЧС из-за угрозы внезапного разрушения дома, началось экстренное расселение всех жителей.

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