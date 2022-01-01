В Перми началось расселение жильцов аварийного дома на улице Куйбышева Поделиться Твитнуть

Жителей аварийного дома №143 по ул. Куйбышева в Перми начали расселять. В настоящее время в мэрии принято 49 пакетов документов от собственников жилых помещений для переселения. Всего предстоит расселить или выдать компенсации 345 жильцам, сообщили ТК «Рифей» в пресс-службе мэрии.

Пятиэтажный дом на Куйбышева, 143 был построен в 1957 году, в 2019 году его признали аварийным. Осенью 2022 года в доме выявили множественные трещины в стенах, повреждение и разрушение кирпичной кладки. Износ дома оценили в 88%. В связи с этим городская комиссия по ЧС с 16 ноября ввела режим повышенной готовности. Специалисты не исключили возможность внезапного обрушения несущих конструкций жильцов правого и левого крыла здания.

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