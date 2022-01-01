Максим Артамонов В Перми жители аварийного дома на ул. Куйбышева опасаются за свою жизнь В ноябре этот дом частично расселили, а прокуратура судится с мэрией Поделиться Твитнуть

Жители аварийного дома по ул. Куйбышева, 143 сообщили о пожарной лестнице, которая может упасть на людей. Она наклонилась и отделилась от здания.



Как сообщает perm.aif.ru со ссылкой на жительницу дома, сейчас прокуратура судится с мэрией Перми, чтобы жильцов расселили в достойное жильё в максимально короткие сроки. Заседание суда по этому делу состоится 28 декабря.



Напомним, в середине ноября на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Перми чиновники решили частично расселить дом по ул. Куйбышева, 143. В отношении дома введён режим повышенной готовности. Это связано с риском внезапного обрушения несущих конструкций правого и левого крыла здания.



До конца декабря чиновники обещали переселить жителей левого и правого крыла дома в помещения маневренного фонда. При этом центральная часть дома продолжает функционировать, и жители пока останутся в ней.



Пятиэтажный дом, построенный в 1957 году, признали аварийным ещё в 2019-м. Жители неоднократно жаловались на его состояние в разные инстанции и инициировали судебные разбирательства, которые длились с прошлого года.



В этом году компания «Строительная лаборатория «Квадр» провела мониторинг состояния дома. Были выявлены дефекты и повреждения, снижающие несущую способность конструкций здания: множественные трещины в стенах, повреждение и разрушение кирпичной кладки. Обследование показало, что износ дома составляет 88%.

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