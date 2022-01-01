Максим Артамонов В Перми частично расселят аварийную пятиэтажку по ул. Куйбышева, 143 Износ дома составляет 88% Поделиться Твитнуть

На внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Перми чиновники решили частично расселить аварийный дом по ул. Куйбышева, 143. В отношении этого дома введён режим повышенной готовности, сообщается на сайте городской администрации.

Пятиэтажный дом, построенный в 1957 году, признали аварийным ещё в 2019 году. Его жители неоднократно жаловались на его состояние в разные инстанции и инициировали судебные разбирательства, которые длились с прошлого года.

В этом году компания «Строительная лаборатория «Квадр» провела мониторинг состояния дома. Были выявлены дефекты и повреждения, снижающие несущую способность конструкций здания: множественные трещины в стенах, повреждение и разрушение кирпичной кладки. Обследование показало, что износ дома составляет 88%.

В связи с этим члены комиссии по ЧС решили с 16 ноября ввести режим повышенной готовности в отношении этого дома. Это связано с возможностью внезапного обрушения несущих конструкций правого и левого крыла здания.

До конца декабря жителей левого и правого крыла дома пообещали переселить в помещения маневренного фонда. Центральная часть дома продолжает функционировать, жители пока останутся в ней.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.