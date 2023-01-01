В Перми ввели режим ЧС из-за аварийного дома на улице Куйбышева В любой момент могут обрушиться несущие конструкции здания Поделиться Твитнуть

️В связи с ухудшением состояния жилого дома № 143 по ул. Куйбышева в Перми и угрозой внезапного обрушения несущих конструкций власти города с 1 марта вводят чрезвычайное положение и начинают оперативное расселение всех жителей. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В мэрии пояснили, что сначала планируют разместить жильцов в ДК им. Калинина, затем людям будут предложены помещения маневренного фонда или другие варианты временного размещения.

Напомним, осенью 2022 года был проведён мониторинг состояния дома и выявлены существенные дефекты и повреждения, снижающие несущую способность конструкций. Речь идёт о множественных трещинах в стенах, повреждении и разрушении кирпичной кладки. Износ дома был оценён в 88%.

Тогда же жителей левого и правого крыла дома начали переселять в маневренный фонд, жильцам центральной части разрешили остаться в квартирах.

Однако в феврале 2023 года эксперты пришли к выводу, что ситуация ухудшается: в подвальных перекрытиях разрушен защитный слой бетона, началась коррозия арматуры. Установленные в ноябре маяки на наружных стенах показали динамику раскрытия трещин.

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