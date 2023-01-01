Максим Артамонов В Перми из аварийного дома №143 на улице Куйбышева выехали все жильцы Компенсацию получили собственники 60 квартир Поделиться Твитнуть

Источник: Пермская городская служба спасения

В Перми закончен процесс расселения аварийного жилого дома по ул. Куйбышева, 143. Собственники 60 квартир получили денежные компенсации. Также подписано 70 договоров об изъятии помещений в муниципальную собственность. Владельцы 201 квартиры передали 172 пакета документов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В помещения маневренного фонда переехали девять семей, ещё четыре помещения предоставили жильцам по договору социального найма.

В городском управлении жилищных отношений пояснили, что «для подписания договора об изъятии жилого помещения необходимо получение актуальных данных из Росреестра о наличии или отсутствии обременений на изымаемое жилое помещение».

По вопросам расселения жители дома могут обратиться в управление жилищных отношений администрации Перми по адресу: ул. Максима Горького, 18. Приём ведётся ежедневно без обеда с 09:00 до 18:00, по пятницам с 09:00 до 17:00. Консультацию можно получить по телефонам: 207-50-06, 207-50-29 или 207-50-59.

Напомним, в связи с ухудшением состояния жилого дома № 143 по ул. Куйбышева в Перми и угрозой внезапного обрушения его несущих конструкций власти города с 1 марта ввели чрезвычайное положение и приступили к расселению жильцов.

В мэрии пояснили, что сначала планируют разместить их в ДК им. Калинина, затем будут предложены помещения маневренного фонда или другие варианты временного размещения.

На прошлой неделе глава Перми Алексей Дёмкин заявил, что при расселении жильцов у мэрии возникли сложности.

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