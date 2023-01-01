Максим Артамонов При переселении пермяков из аварийного дома по ул. Куйбышева, 143 возникли сложности Как только здание покинут все жильцы, его снесут в кратчайшие сроки Поделиться Твитнуть

В ходе прямого эфира ВКонтакте глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что у мэрии возникли сложности с переселением жильцов аварийного дома по ул. Куйбышева, 143. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о том, всех ли жителей уже переселили и какова дальнейшая судьба дома.

«Есть сложности с переселением граждан. Я не хотел бы в открытом эфире на эту тему говорить, потому что там идут явные спекуляции здоровьем ребёнка. Поэтому давайте обойдём эту тему. После того как будет полностью расселён объект, мы постараемся в кратчайшие сроки его снести, потому что он продолжает нести опасность не только для людей, которые в нём проживают, но и для людей, которые двигаются мимо него», — сказал чиновник, не уточнив подробности.

По словам Дёмкина, городской маневренный фонд, куда переселили жильцов дома, «в достаточно неплохом состоянии»: каждый год он инспектируется и системно приводится в нормативное состояние.

«При последнем осмотре, перед тем как переселять жильцов аварийного дома на ул. Куйбышева, мы произвели осмотр, чтобы понимать, в какие условия будут переселены жители до решения их жилищного вопроса. Я знаю, что были замечания по местам общего пользования. Они действительно оставляют желать лучшего, но городские службы уже экстренно отреагировали на критику. Где-то поменяли унитазы, где-то навели чистоту... Но помещения, в которых люди могут переночевать или провести время, — чистые и аккуратные, с хорошей мебелью и достойным постельным бельём», — рассказал чиновник.

Напомним, в связи с ухудшением состояния жилого дома № 143 по ул. Куйбышева в Перми и угрозой внезапного обрушения его несущих конструкций власти города с 1 марта ввели чрезвычайное положение и приступили к расселению жильцов.

В мэрии пояснили, что сначала планируют разместить их в ДК им. Калинина, затем будут предложены помещения маневренного фонда или другие варианты временного размещения.

В начале этой недели в городской администрации сообщили, что расселение аварийного дома завершается, и большинство помещений уже опечатано. В ближайшее время дом будет отключён от коммуникаций.

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