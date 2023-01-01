Елена Синица В Перми завершается расселение аварийного дома на улице Куйбышева, 143 В ближайшее время дом будет отключен от коммуникаций Поделиться Твитнуть

В Перми завершается расселение аварийного жилого дома на улице Куйбышева, 143. Большинство помещений уже опечатано. В ближайшее время дом будет отключен от коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказали в ведомстве, проведено инструментальное обследование дома. Оно наглядно демонстрирует риск внезапного обрушения несущих конструкций. Эксперты призывают жителей как можно скорее покинуть дом.

Напомним, в связи с ухудшением состояния жилого дома № 143 по ул. Куйбышева в Перми и угрозой внезапного обрушения его несущих конструкций власти города с 1 марта ввели чрезвычайное положение и приступили к расселению всех жителей.

В мэрии пояснили, что сначала планируют разместить жильцов в ДК им. Калинина, затем людям будут предложены помещения маневренного фонда или другие варианты временного размещения.









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