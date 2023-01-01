Алёна Бронникова Власти Перми выделили более 307 млн рублей на расселение аварийного дома на улице Куйбышева Средства были предусмотрены городским резервным фондом Поделиться Твитнуть

Власти краевой столицы выделили 307,5 млн руб. из городского бюджета на экстренное расселение в 2023 году дома по ул. Куйбышева, 143, признанного аварийным ещё несколько лет назад.

Как уточнили в администрации Перми изданию «Коммерсантъ-Прикамье», деньги были направлены из городского резервного фонда. Дополнительные средства из других уровней бюджетов не привлекались.

Пятиэтажное здание, построенное в 1957 году, признали аварийным в 2019-м. Его жители неоднократно жаловались на состояние дома в разные инстанции и инициировали судебные разбирательства, которые длились с прошлого года. Обследование в 2022 году показало, что износ дома составляет 88%.

Режим повышенной готовности был введён 16 ноября 2022 года в отношении дома в связи с его аварийным состоянием. По решению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС с 1 марта ввели режим ЧС, так как возникла опасность внезапного обрушения несущих конструкций здания. Расселение началось в январе. В марте стало известно, что дом покинули все жильцы. Депутаты комитета гордумы по бюджету и налогам рекомендовали мэрии обеспечить все необходимые выплаты жителям дома до 6 июня.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.