Алёна Бронникова

Власти Перми выделили более 307 млн рублей на расселение аварийного дома на улице Куйбышева

Средства были предусмотрены городским резервным фондом

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Куйбышева, 143

Фото: Яндекс.Карты

Власти краевой столицы выделили 307,5 млн руб. из городского бюджета на экстренное расселение в 2023 году дома по ул. Куйбышева, 143, признанного аварийным ещё несколько лет назад.

Как уточнили в администрации Перми изданию «Коммерсантъ-Прикамье», деньги были направлены из городского резервного фонда. Дополнительные средства из других уровней бюджетов не привлекались.

Пятиэтажное здание, построенное в 1957 году, признали аварийным в 2019-м. Его жители неоднократно жаловались на состояние дома в разные инстанции и инициировали судебные разбирательства, которые длились с прошлого года. Обследование в 2022 году показало, что износ дома составляет 88%.

Режим повышенной готовности был введён 16 ноября 2022 года в отношении дома в связи с его аварийным состоянием. По решению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС с 1 марта ввели режим ЧС, так как возникла опасность внезапного обрушения несущих конструкций здания. Расселение началось в январе. В марте стало известно, что дом покинули все жильцы. Депутаты комитета гордумы по бюджету и налогам рекомендовали мэрии обеспечить все необходимые выплаты жителям дома до 6 июня.


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