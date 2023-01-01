Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Министр культуры Пермского края Алла Платонова ищет заместителя Требуется управленец с опытом руководящей работы Поделиться Твитнуть

Алла Платонова

Илья Радченко

Министра культуры Пермского края Алла Платонова объявила о поисках заместителя. Глава ведомства опубликовала сообщение о вакансии в телеграм-канале.

«Мы ищем в нашу команду заместителя министра культуры Пермского края, который возьмёт на себя управление финансово-экономическим блоком, орготделом и отделом профессионального искусства, — говорится в сообщении. — Важно наличие высшего образования в сфере управления — юридическое, экономическое, менеджмент. Приветствуется опыт работы в отрасли и/или на госслужбе, обязателен опыт руководства людьми. Эта должность требует понимания процессов бюджетирования, управления учреждениями и командами, важно иметь навыки организации мероприятий и знать сферу профессионального искусства и культуры Пермского края», — написала Алла Платонова.

Резюме на должность заместителя министра культуры можно направлять по адресу: priem@mk.permkrai.ru.

Напомним: после своего назначения в должность министра Алла Платонова постепенно меняет команду министерства. В июне 2022 года должность замминистра покинул Антон Андреев. Позже он был назначен директором ДК им. Калинина. В апреле нынешнего года ещё один заместитель министра — Марина Илюхина — перешла на руководящую должность в «Агентстве новых технологий».

В настоящее время у министра культуры Пермского края один заместитель — Вера Рябкова.

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