Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Заместитель министра культуры трудоустроилась в «Агентстве новых технологий» Марина Илюхина будет координировать подготовку к юбилею Перми Поделиться Твитнуть

Марина Илюхина

Министерство культуры Пермского края

По информации «Нового компаньона», Марина Илюхина переходит с должности заместителя министра культуры Пермского края на позицию директора АНО «Агентство новых технологий», координирующей подготовку к юбилею Перми. Как сообщил источник, «перед ней стоит задача качественно организовать работу АНО и сформировать концепцию развития организации на последующие годы».

«Агентство новых технологий» было учреждено минкультом Пермского края для формирования и реализации программы мероприятий, посвящённых 300-летию Перми.





До настоящего времени оперативное руководство организацией осуществляла Гульнар Гафурова. Марина Илюхина курировала деятельность агентства со стороны минкульта.





После прихода нового директора в «Агентство новых технологий» реализацией событийной линейки юбилея Перми продолжит заниматься заместитель руководителя регионального оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина и её команда.

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