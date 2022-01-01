Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Заместителем министра культуры Пермского края назначена Вера Рябкова Руководство краевого минкульта стало исключительно женским Поделиться Твитнуть

Вера Рябкова

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Во вторник, 4 октября, в министерстве культуры Пермского края выходит на работу новый заместитель министра — бывший заместитель главы Ильинского района по социальным вопросам Вера Рябкова.

У нового замминистра не только административный, но и культурный бэкграунд: она — бывший директор Ильинского краеведческого музея, где прошла путь от смотрителя до руководителя. При её непосредственном участии в декабре 2021 года в Ильинском открылся новый музей, посвящённый одному из первых театров в Пермском крае.

Место заместителя главы краевого минкульта пустовало с июня нынешнего года, когда вскоре после назначения министром Аллы Платоновой свою должность покинул Антон Андреев. Ещё одним заместителем Аллы Платоновой остаётся Марина Илюхина, работавшая в этой должности ещё при министре Вячеславе Торчинском.

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