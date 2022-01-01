Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Ильинском откроется музей-театр Стали известны победители ежегодного конкурса музеев Поделиться Твитнуть

Автор фото — Надежда Пепеляева/Администрация Ильинского городского округа

Конкурс, который проводится под эгидой Министерства культуры Пермского края уже десять лет, официально называется «Модернизация музейного дела», однако в профессиональной среде известен под простым и коротким названием «Конкурс музеев». Каждый год оператор конкурса — Центр по реализации проектов в сфере культуры — на конкурсной основе распределяет гранты между музеями Пермского края, которые планируют создание новых экспозиций и выставок, обновление уже существующих экспозиций, внедрение новых музейных технологий и инновационных подходов к музейному делу, продвижение музеев в информационном пространстве и социуме.

В конце февраля конкурсная комиссия под председательством профессора ПГНИУ Галины Янковской определила победителей 2022 года. Из 32 заявок было выбрано 19 лучших проектов со всего Пермского края. Некоторые уже получили широкую известность.

Любители искусства уже могли оценить реконструкцию спектакля, описанного Дмитрием Маминым-Сибиряком, которая была показана на символическом открытии нового Музея любительского театра в Ильинском в декабре 2021 года. Новый музей будет по-настоящему живым: здесь расположится не только большая экспозиция из фотографий, документов и артефактов, но и действующая сценическая площадка, где местный любительский театр, кроме современных постановок, будет показывать реконструкции спектаклей времён Строгановского крепостного театра.

Автор фото — Надежда Пепеляева/Администрация Ильинского городского округа

Театральная история Ильинского — старейшая в Прикамье. Официально первым театром региона считается Очёрский театр, однако ильинцы с этим не согласны: по их словам, пальма первенства досталась Очёру только потому, что дата открытия тамошнего театра известна точно; в Ильинском же эта дата затерялась в глубине веков, но здешний театр точно не моложе очёрского. Ильинские музейщики проделали огромную работу, обосновывая проект создания нового музея. Члены конкурсной комиссии называют этот проект выдающимся: он самый проработанный и самый амбициозный не только в конкурсе этого года, но и за несколько последних лет.

Как рассказала «Новому компаньону» заместитель главы администрации Ильинского городского округа по социальным вопросам Вера Рябкова, за содержание нового музейно-театрального центра будут отвечать два учреждения — Ильинский музей и местный дом культуры: первый — за экспозицию и исследования, второй — за театр.

В 2021 году на средства Национального проекта «Культура» было отреставрировано здание 1824 года постройки — объект культурного наследия «Дом общественного собрания», которое стало уже третьим в музейном комплексе исторического посёлка. У этого дома — большая, славная и сложная история. До революции в нём некоторое время располагалась школа, в начале ХХ века был открыт первый в Ильинском кинотеатр, до 1990-х годов работала столовая. На протяжении последних 30 лет здание пустовало, и, когда туда зашли реставраторы, в нём не было ничего — ни окон, ни дверей, ни потолков, но сам дом оказался на удивление крепким. Окончание ремонта было отмечено уже упомянутым спектаклем, воссозданным по запискам Дмитрия Мамина-Сибиряка, и началась работа над экспозицией.

В Музее любительского театра два основных зала — выставочный и театральный. Над концепцией и дизайном экспозиции работали виднейшие проектировщики Пермского края: концепцию разрабатывала куратор Ольга Сафрошенко, визуальное решение — художница Ольга Вологина. Именно на создание экспозиции и направлен грант музейного конкурса — 399 тыс. руб., максимально возможная, согласно положению о конкурсе, сумма.

Впрочем, это далеко не все средства, которые будут направлены на создание музея-театра. Вера Рябкова пояснила, что планируется установка стационарной сцены с её полной «одеждой» (кулисы и занавес), зрительный зал с настоящими театральными креслами; гримёрки и подсобные помещения разместятся в пристройке основного здания, которая недавно была выкуплена у частного владельца и требует ремонта. В общей сумме затраты 2022 года на проект «Музей любительского театра» составят более 5 млн руб.; средства предоставило не только Министерство культуры Пермского края, но и спонсор — компания «ЛУКОЙЛ», а также федеральный бюджет в рамках программы «Культура малой родины».

Открытие Музея любительского театра с экспозицией и театральным залом планируется на осень.

Подобные проекты, в результате которых появляются новые активные очаги культуры, нечасто реализуются в Пермском крае, однако среди победителей музейного конкурса 2022 года немало и других интересных новинок.

Победители конкурса, направленного на модернизацию музейного дела, 2022 год

В номинации «Проекты, направленные на популяризацию музейного дела» — 12 победителей:

— Сивинский краеведческий музей с проектом «PRO Стекло»,

— Соликамский краеведческий музей с проектом «Музейная исследовательская лаборатория»,

— Ильинский краеведческий музей с проектом «Музей любительского театра»,

— Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова с творческим проектом «Родня»,

— Кочёвский музейно-библиотечный центр с проектом «Живая нить»,

— Карагайский краеведческий музей с передвижным образовательным проектом о животных «Усы, лапы и хвост»,

— художественно-краеведческий музей им. П.Ф. Шардакова (Оханск) с проектом детского музейного центра «Русская горница»,

— Очёрский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева с проектом экспозиции в музейном парке,

— Чусовской музей с творческим проектом «Чусовские земли. 12 историй»,

— Губахинский городской историко-краеведческий музей с проектом «Парк эдиакарского периода»,

— Гайнский краеведческий музей им. А. Я. Созонова с проектом «Чудеса Северного края»,

— Куединский краеведческий музей с проектом фестиваля «Культурно-историческое наследие Дягилевых».

В номинации «Проекты, направленные на инновации в музейном деле» — семь победителей:

— Музей истории Пермского университета с творческим проектом «5:0 в пользу университетского музея»,

— Соликамский краеведческий музей» с творческим проектом «Реальная история»,

— Лысьвенский музей с проектом «Лысьва — город трудовой доблести. Online»,

— Усольский историко-архитектурный музей-заповедник «Усолье Строгановское» с творческим проектом «Усольская свадьба. Аналого-цифровое преобразование экспедиционных материалов 2000-2020 гг.»,

— художественно-краеведческий музей им. П.Ф. Шардакова (Оханск) с проектом виртуальной выставки «Оханский детский дом. История длиною в век»,

— Горнозаводский краеведческий музей им. М.П. Старостина с проектом виртуальной галереи «Изящность форм и мягкость линий»,

— Добрянский историко-краеведческий музей с проектом выездной выставки «Заводская история».

Согласно условиям предоставления грантов, все проекты должны быть реализованы до 1 декабря 2022 года.

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