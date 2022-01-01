Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Минкульт Пермского края покидает куратор инфраструктурных проектов

Кто займёт место Антона Андреева, пока неизвестно

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антон андреев

Фото: http://www.neperm.ru

Заместитель министра культуры Пермского края Антон Андреев увольняется с занимаемой должности. Об этом сообщил «Коммерсант-Прикамье».

Министр культуры Алла Платонова в разговоре с «Новым компаньоном» уточнила, что её заместитель пока уходит в очередной отпуск, но, действительно, возвращаться на прежнюю работу уже не намерен.

О том, каковы дальнейшие планы Антона Андреева, министру неизвестно. В ближайшее время Алла Платонова намерена искать Андрееву замену.

В министерстве Антон Андреев курировал инфраструктурные проекты, в частности, все большие культурные стройки.


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