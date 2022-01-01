Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Минкульт Пермского края покидает куратор инфраструктурных проектов Кто займёт место Антона Андреева, пока неизвестно Поделиться Твитнуть

Заместитель министра культуры Пермского края Антон Андреев увольняется с занимаемой должности. Об этом сообщил «Коммерсант-Прикамье».

Министр культуры Алла Платонова в разговоре с «Новым компаньоном» уточнила, что её заместитель пока уходит в очередной отпуск, но, действительно, возвращаться на прежнюю работу уже не намерен.

О том, каковы дальнейшие планы Антона Андреева, министру неизвестно. В ближайшее время Алла Платонова намерена искать Андрееву замену.

В министерстве Антон Андреев курировал инфраструктурные проекты, в частности, все большие культурные стройки.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.