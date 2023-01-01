Максим Артамонов Бывшего губернатора Пермского края Максима Решетникова могут пригласить в суд Гособвинитель хочет допросить его по делу о хищениях из благотворительного фонда «Содействие — ХХI век» Поделиться Твитнуть

Гособвинитель Светлана Плотникова, которая участвует в деле о хищениях из благотворительного фонда «Содействие — XXI век», настаивает на допросе экс-главы Прикамья Максима Решетникова.

Как сообщает 59.ru со ссылкой на Светлану Плотникову, со стороны прокуратуры в суде должны допросить 43 свидетеля, в их числе есть и экс-губернатор Максим Решетников. В ведомстве полагают, что чиновник, который сейчас работает в федеральном правительстве, важный свидетель по этому делу.

«Я буду настаивать на допросе Максима Решетникова. Конечно, мы будем учитывать его рабочий график и рассмотрим возможность допроса через видеоконференцсвязь», — пояснила гособвинитель.

Напомним, в Перми суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего вице-премьера правительства Прикамья Елены Лопаевой и бывшего руководителя фонда «Содействие — XXI век» Елены Найдановой. Они обвиняются в растрате средств фонда, совершённой группой, в особо крупном размере. По версии следствия, сумма ущерба составляет 67,7 млн руб. Обе чиновницы работали в правительстве губернатора Максима Решетникова.

Дело ведёт судья Оксана Корепанова.

Елена Лопаева была арестована 26 января 2022 года по решению Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода и заключена в СИЗО. В ходе следствия Елена Лопаева и директор фонда Елена Найданова заключили досудебные соглашения. Они дали показания о причастности других лиц к преступлению. В июне 2022 года суд выпустил Лопаеву из СИЗО под домашний арест. В декабре прошлого года обеих обвиняемых уведомили о расторжении досудебного соглашения, так как женщины не выполнили его условия.

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