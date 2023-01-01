Максим Артамонов Гендиректору пермской УК «Кристалл» продлили меру пресечения С крыши дома, который обслуживает эта компания, весной упала глыба и убила женщину Поделиться Твитнуть

Фото с официального сайта Кировского районного суда Перми

Кировский районный суд снова продлил домашний арест гендиректору УК «Кристалл» Александру Гордеечеву, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Он будет находиться под домашним арестом до 24 июля. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

При этом в конце мая Гордеечеву уже продлевался домашний арест.

Напомним, несчастный случай произошёл утром 24 марта по ул. Адмирала Ушакова, 20. С крыши дома на проходившую мимо женщину упала глыба льда. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Гендиректора управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом, взяли под домашний арест.

После гибели человека прокурором района была проведена проверка деятельности данной УК, в ходе которой выяснилось, что организация не справляется с возложенными на неё задачами по очистке кровли от снега и наледи. Ещё в начале марта администрацией района были выявлены льдины и сосули на крыше здания, в адрес управляющей компании неоднократно были направлены предостережения о необходимости устранения нарушений, которые исполнены не были, что привело к несчастному случаю.

Управляющую компанию «Кристалл» оштрафовали на 130 тыс. руб.

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